Слуцкий сказал, для чего Пьянич приехал в ЦСКА

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал переход в ЦСКА полузащитника Миралема Пьянича.

– Мы можем заключить, что такие форматы, как Т-Лига, гораздо эффективнее, чем условно привозить известного футболиста в РПЛ? Например, вот Пьянич приехал сейчас в ЦСКА.

– Пьянич приехал в ЦСКА не для того, чтобы привлечь дополнительную аудиторию, а для того, чтобы дать результат и ЦСКА завоевал то место, которое им хочется завоевывать. Чтобы болельщики ЦСКА, которые уже есть, могли наслаждаться игрой большого мастера.

Пьянич не даст новую аудиторию. И цели приезда Пьянича, как и любого другого игрока, они глобально местечковые. Они касаются конкретного клуба, болельщиков этого клуба и результата, который этот клуб может показать.

А Т-Лига как раз-таки работает на массовость, на то, чтобы дети в перерывах между игрой в FIFA или в «Футбольный менеджер», выходили на улицу и, как они говорят, пинали мяч. Это непрофессиональное слово, но они реально его пинают, они играют в футбол.