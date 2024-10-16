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    Слуцкий сказал, для чего Пьянич приехал в ЦСКА

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал переход в ЦСКА полузащитника Миралема Пьянича.

    – Мы можем заключить, что такие форматы, как Т-Лига, гораздо эффективнее, чем условно привозить известного футболиста в РПЛ? Например, вот Пьянич приехал сейчас в ЦСКА.

    – Пьянич приехал в ЦСКА не для того, чтобы привлечь дополнительную аудиторию, а для того, чтобы дать результат и ЦСКА завоевал то место, которое им хочется завоевывать. Чтобы болельщики ЦСКА, которые уже есть, могли наслаждаться игрой большого мастера.

    Пьянич не даст новую аудиторию. И цели приезда Пьянича, как и любого другого игрока, они глобально местечковые. Они касаются конкретного клуба, болельщиков этого клуба и результата, который этот клуб может показать.

    А Т-Лига как раз-таки работает на массовость, на то, чтобы дети в перерывах между игрой в FIFA или в «Футбольный менеджер», выходили на улицу и, как они говорят, пинали мяч. Это непрофессиональное слово, но они реально его пинают, они играют в футбол.

    • 34-летний Пьянич подписал контракт с ЦСКА на правах свободного агента 26 сентября.
    • Леонид Слуцкий возглавлял московский клуб в 2009–2016 годах.

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    Источник: подкаст «Т-Лига Уличного Футбола»

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    Комментарии (8)
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    DOCTOR PENALTY
    1729071935
    Мутный Слуцкий всё-таки.
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    Интерес
    1729072239
    Лёня посмешил.Пьянич приехал зарабатывать деньги,остальное-привычный сценарий привычного спектакля : Пролог "Я полюбил Россию".Сцена первая "Я полюбил ЦСКА".Сцена вторая "Я люблю чистое искусство-ФУТБОЛ".Сцена третья "Я целую эмблему клуба и ношу его шарфик".Сцена четвёртая "Обоюдное согласие на расторжение контракта,с компенсацией". Эпилог"Это было забавное приключение".
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    Борис34684
    1729073878
    Я думаю главное, что бы хотелки игрока и клуба совпали. Игрок заработал а молодёжь играя рядом с таким игроком совершенствовалась и приносила пользу команде.
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