Слуцкий заявил, что Россию в Азию никто не зовет

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о возможности участия российских сборных и клубов в соревнованиях Азиатской футбольной конфедерации.

«А российские клубы туда зовут? Когда мы начинаем говорить о том, что России надо в Азии, как будто бы нас туда зовут, а мы думаем, пойти туда или не пойти.

ФИФА – это организация, которая возглавляет и Европу, и Азию, и Океанию, и все на свете. Если ФИФА банит тебя в Европе, то почему не будет тебя банить в Азии?

Если японские, корейские или австралийские клубы встанут и скажут, что не будут играть с российскими командами, вы думаете, скажут японцами с корейцами: «Идите нафиг, мы хотим [играть] с российскими клубами».

Меня это поражает. Нас никто никуда не зовет к огромному сожалению, а мы такие говорим: «Идти нам в Азию? Нет, не идти, Европа лучше». Да никто не зовет!

Насколько я понимаю, даже если бы эта история реально могла бы состояться, юридическая казуистика, сколько времени требуется для того, чтобы мы вышли из УЕФА, сколько требуется, чтобы приняли в Азиатскую конфедерацию, чтобы ФИФА согласовала, только эти вопросы занимают несколько лет.

Это без учета того, что кто-то может быть еще и против. Юрист Прокопец все правильно сказал, что ФИФА даже инициировать не будет эту тему, примерно понимая возможные реакции», – сказал Слуцкий.