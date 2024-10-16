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    Слуцкий заявил, что Россию в Азию никто не зовет

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о возможности участия российских сборных и клубов в соревнованиях Азиатской футбольной конфедерации.

    «А российские клубы туда зовут? Когда мы начинаем говорить о том, что России надо в Азии, как будто бы нас туда зовут, а мы думаем, пойти туда или не пойти.

    ФИФА – это организация, которая возглавляет и Европу, и Азию, и Океанию, и все на свете. Если ФИФА банит тебя в Европе, то почему не будет тебя банить в Азии?

    Если японские, корейские или австралийские клубы встанут и скажут, что не будут играть с российскими командами, вы думаете, скажут японцами с корейцами: «Идите нафиг, мы хотим [играть] с российскими клубами».

    Меня это поражает. Нас никто никуда не зовет к огромному сожалению, а мы такие говорим: «Идти нам в Азию? Нет, не идти, Европа лучше». Да никто не зовет!

    Насколько я понимаю, даже если бы эта история реально могла бы состояться, юридическая казуистика, сколько времени требуется для того, чтобы мы вышли из УЕФА, сколько требуется, чтобы приняли в Азиатскую конфедерацию, чтобы ФИФА согласовала, только эти вопросы занимают несколько лет.

    Это без учета того, что кто-то может быть еще и против. Юрист Прокопец все правильно сказал, что ФИФА даже инициировать не будет эту тему, примерно понимая возможные реакции», – сказал Слуцкий.

    • Российский тренер возглавил китайский клуб с 1 января.
    • Российские клубы и сборные отстранены от официальных турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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    Источник: подкаст «Т-Лига Уличного Футбола»

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    Комментарии (4)
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    Питерский князь
    1729068257
    Ничего ФИФА не контролирует. Вот уже суперлига вырисовывается. Слуцкому, лучше заниматься китайскими делами.
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    Интерес
    1729068755
    "Дорогу осилит идущий",а не наши "ждуны" из РФС.Не дают что-то,что тебе положено-разваливайте шарагу изнутри.Не умеете,подлизы,для начала взносы не платите,и пригласите для нужных дел футбольного человека с опытом.Дзюбу,к примеру,Соболя,да и в тренерском цеху таких безработных умельцев-куча.
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    Борис34684
    1729073001
    Судя по тому, что сейчас происходит в мире, нас и к сороковому году не восстановят в Европе. А в РФС пусть ждут, там очень мало людей из футбола.
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    Борис34684
    1729073381
    Судя по тому, что происходит в мире, нас и в сороковом году никто восстанавливать не будет. А РФС пусть ждёт,там ведь людей из футбола нет.
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