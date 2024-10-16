Бывший вице-президент РФС высказался о возможном участии российских клубов в Суперлиге

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов прокомментировал информацию о возможности включения российских клубов в Суперлигу
– Стоит ли всерьез относиться к разговорам, что российские клубы могут взять в Суперлигу?
– Я не знаю, возьмут они российские команды или нет. Гадать на кофейной гуще. Информации еще мало, когда эту лигу сделают, будет ли она вообще.
– Как думаете, у этого проекта есть будущее?
– Черт его знает, может быть, и есть. Им юридически нужно все правильно сделать. Этот вопрос не ко мне адресовать надо. В УЕФА, может быть.
– Стоит ли клубам ссориться с УЕФА из-за участия в Суперлиге?
– Я думаю, что ссориться это всегда плохо, надо договариваться. Я придерживаюсь этого жизненного принципа.
- На днях появилась информация, что Суперлигу могут запустить в сентябре 2025 года. Основатели турнира не исключали участие российских команд.
- Российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных международных турнирах с февраля 2022 года.