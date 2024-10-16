Бывший вице-президент РФС высказался о возможном участии российских клубов в Суперлиге

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов прокомментировал информацию о возможности включения российских клубов в Суперлигу

– Стоит ли всерьез относиться к разговорам, что российские клубы могут взять в Суперлигу?

– Я не знаю, возьмут они российские команды или нет. Гадать на кофейной гуще. Информации еще мало, когда эту лигу сделают, будет ли она вообще.

– Как думаете, у этого проекта есть будущее?

– Черт его знает, может быть, и есть. Им юридически нужно все правильно сделать. Этот вопрос не ко мне адресовать надо. В УЕФА, может быть.

– Стоит ли клубам ссориться с УЕФА из-за участия в Суперлиге?

– Я думаю, что ссориться это всегда плохо, надо договариваться. Я придерживаюсь этого жизненного принципа.