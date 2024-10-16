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    • Бывший вице-президент РФС высказался о возможном участии российских клубов в Суперлиге

    Бывший вице-президент РФС высказался о возможном участии российских клубов в Суперлиге

    Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов прокомментировал информацию о возможности включения российских клубов в Суперлигу

    – Стоит ли всерьез относиться к разговорам, что российские клубы могут взять в Суперлигу?

    – Я не знаю, возьмут они российские команды или нет. Гадать на кофейной гуще. Информации еще мало, когда эту лигу сделают, будет ли она вообще.

    – Как думаете, у этого проекта есть будущее?

    – Черт его знает, может быть, и есть. Им юридически нужно все правильно сделать. Этот вопрос не ко мне адресовать надо. В УЕФА, может быть.

    – Стоит ли клубам ссориться с УЕФА из-за участия в Суперлиге?

    – Я думаю, что ссориться это всегда плохо, надо договариваться. Я придерживаюсь этого жизненного принципа.

    • На днях появилась информация, что Суперлигу могут запустить в сентябре 2025 года. Основатели турнира не исключали участие российских команд.
    • Российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных международных турнирах с февраля 2022 года.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    Комментарии (1)
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    Питерский князь
    1729065101
    Зенит, кстати преглосят.
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