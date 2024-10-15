Глебов назвал футболиста сборной России, лучше всех играющего в Доту

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов ответил на вопросы о компьютерных играх.

- Как часто играешь в игры?

– В последнее время с нашими переездами времени намного меньше стало. Большую часть времени проводим в дороге. На игры времени меньше.

Но находим где-то 2-3 часа, можно посидеть поиграть.

– Кто в сборной лучше всех играет в Доту и CS?

– В Доту, насколько я знаю, Голова [Головин] лучше всех играет. Саня Соболев играет неплохо. Солдатенков, по-моему, тоже играет в Доту.

А насчет CS, знаю точно, Литва [Литвинов] играет неплохо. Сильянов, возможно. Осипенко… Ну, такой, крипочек. Так и напишите, «крипочек».