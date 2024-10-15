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    Онопко охарактеризовал Карпина

    Тренер «Ростова» Виктор Онопко охарактеризовал главного тренера Валерия Карпина.

    «Сдружиться нам помогло футбольное поле. И потом общались семьями, вместе отдыхали, отмечали какие-то праздники, дни рождения. На Канары, в Америку ещe в начале 1990-х вместе летали. Это всe сближает.

    Ссор не было, а споры случаются. Валерий Георгиевич и в жизни бывает колючим. Он разный, но не менятся. И это хорошо. Карпин такой, какой он есть. Может и с нами пошутить, подколоть. В добром тоне», – сказал Онопко.

    • Карпин в «Ростове» с 2017 года (с перерывом на 2021-2022 годы).
    • Ростовчане идут в РПЛ 9-ми.
    • Карпин и Онопко также тренируют сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    TIMOTHY
    1728969998
    И сейчас только и отмечаете а на футбол забили
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    The only one
    1728976374
    молодцы
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