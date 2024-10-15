Онопко охарактеризовал Карпина

Тренер «Ростова» Виктор Онопко охарактеризовал главного тренера Валерия Карпина.

«Сдружиться нам помогло футбольное поле. И потом общались семьями, вместе отдыхали, отмечали какие-то праздники, дни рождения. На Канары, в Америку ещe в начале 1990-х вместе летали. Это всe сближает.

Ссор не было, а споры случаются. Валерий Георгиевич и в жизни бывает колючим. Он разный, но не менятся. И это хорошо. Карпин такой, какой он есть. Может и с нами пошутить, подколоть. В добром тоне», – сказал Онопко.