Гуарирапа пожаловался на холод в Москве: «Нужно несколько курток и греющие стельки»

Летний новичок ЦСКА Сауль Гуарирапа высказался о погодных условиях в Москве.

– Как тебе погода?

– Очень холодно. Русские, наверное, не чувствуют холода. Надо хорошо одеваться – несколько курток и греющие стельки для обуви.

– Как адаптация в клубе?

– Легко и быстро, не думал, что так будет. Меня хорошо приняли. Не ожидал такого теплого приема.