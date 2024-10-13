Гуарирапа пожаловался на холод в Москве: «Нужно несколько курток и греющие стельки»

Летний новичок ЦСКА Сауль Гуарирапа высказался о погодных условиях в Москве.
– Как тебе погода?
– Очень холодно. Русские, наверное, не чувствуют холода. Надо хорошо одеваться – несколько курток и греющие стельки для обуви.
– Как адаптация в клубе?
– Легко и быстро, не думал, что так будет. Меня хорошо приняли. Не ожидал такого теплого приема.
- Венесуэлец арендован у «Сочи».
- У Сауля 6 официальных матчей за ЦСКА без результативных действий.
- Гуарирапа забил сегодня в товарищеском матче против «Пари НН» (2:2).