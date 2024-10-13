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    • Гуарирапа пожаловался на холод в Москве: «Нужно несколько курток и греющие стельки»

    Гуарирапа пожаловался на холод в Москве: «Нужно несколько курток и греющие стельки»

    Летний новичок ЦСКА Сауль Гуарирапа высказался о погодных условиях в Москве.

    – Как тебе погода?

    – Очень холодно. Русские, наверное, не чувствуют холода. Надо хорошо одеваться – несколько курток и греющие стельки для обуви.

    – Как адаптация в клубе?

    – Легко и быстро, не думал, что так будет. Меня хорошо приняли. Не ожидал такого теплого приема.

    • Венесуэлец арендован у «Сочи».
    • У Сауля 6 официальных матчей за ЦСКА без результативных действий.
    • Гуарирапа забил сегодня в товарищеском матче против «Пари НН» (2:2).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    Цугундeр
    1728827013
    Проси попону сразу, кули там стельки...))
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