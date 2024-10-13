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    Тихонов оценил работу Станковича в «Спартаке»

    Бывший спартаковец Андрей Тихонов поделился впечатлениями от команды под руководством Деяна Станковича.

    «Работа оценивается, когда ты смотришь в турнирную таблицу. «Спартак» местами выглядит довольно неплохо.

    Легионеры у «Спартака» очень сильные. Но еще и наши футболисты должны соответствовать этим легионерам, чтобы биться за места, где в данный момент «Спартак» не находится. Конечно, я переживаю за «Спартак». Смотрю и надеюсь.

    Работа Станковича видна. Моментами команда здорово играет. Но еще раз говорю: самое главное – это результат. Команда может играть хорошо, но не будет результата. Вот она и работа тренера», – сказал Тихонов.

    • Станкович в команде с лета.
    • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
    • Следующий соперник – «Краснодар» (19 октября).

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    Источник: «Чемпионат»

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    АртурZaСМ
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    из-за нового дизайна главной страницы ловлю себя на мысли, что мне стало меньше хотеться зайти на сайт
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