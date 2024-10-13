Тихонов оценил работу Станковича в «Спартаке»

Бывший спартаковец Андрей Тихонов поделился впечатлениями от команды под руководством Деяна Станковича.

«Работа оценивается, когда ты смотришь в турнирную таблицу. «Спартак» местами выглядит довольно неплохо.

Легионеры у «Спартака» очень сильные. Но еще и наши футболисты должны соответствовать этим легионерам, чтобы биться за места, где в данный момент «Спартак» не находится. Конечно, я переживаю за «Спартак». Смотрю и надеюсь.

Работа Станковича видна. Моментами команда здорово играет. Но еще раз говорю: самое главное – это результат. Команда может играть хорошо, но не будет результата. Вот она и работа тренера», – сказал Тихонов.