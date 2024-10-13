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    • Тихонов – о Соболеве: «Как можно не хотеть играть в «Спартаке»?»

    Тихонов – о Соболеве: «Как можно не хотеть играть в «Спартаке»?»

    Бывший спартаковец Андрей Тихонов высказался о поведении нападающего Александра Соболева.

    • Соболев куплен у «Спартака» «Зенитом» в августе за 10 миллионов евро.

    – Если представить, что к вам придет игрок и скажет: «Я не хочу играть за вашу команду». Вы сошлете его во вторую команду или отстраните?

    – Послушайте: если не хочет играть, то скатертью дорога. Какие проблемы?

    «Спартак» в ситуации с Соболевым поступил правильно?

    – Я считаю, что правильно. Если футболист не хочет играть. Он пришел и сказал: «Я как бы не хочу». Возможно, так было. Как можно не хотеть играть в «Спартаке»? Люди мечтают об этом! Мы мечтали об этом. Мы играли, творили историю в 90-х годах. Видимо, немного другие интересы и задачи.

    Я ни в коем случае не осуждаю Соболева – это его жизнь. Он решил так. И пускай с этим живет.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:43
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    Комментарии (2)
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    1728807772
    Тихон в шоке:Как можно не хотеть играть за "Спартак"? Просто,надо хотеть играть в другом клубе.
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    Айболид
    1728808136
    Комедъ )))
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