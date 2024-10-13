Тихонов – о Соболеве: «Как можно не хотеть играть в «Спартаке»?»

Бывший спартаковец Андрей Тихонов высказался о поведении нападающего Александра Соболева.

Соболев куплен у «Спартака» «Зенитом» в августе за 10 миллионов евро.

– Если представить, что к вам придет игрок и скажет: «Я не хочу играть за вашу команду». Вы сошлете его во вторую команду или отстраните?

– Послушайте: если не хочет играть, то скатертью дорога. Какие проблемы?

– «Спартак» в ситуации с Соболевым поступил правильно?

– Я считаю, что правильно. Если футболист не хочет играть. Он пришел и сказал: «Я как бы не хочу». Возможно, так было. Как можно не хотеть играть в «Спартаке»? Люди мечтают об этом! Мы мечтали об этом. Мы играли, творили историю в 90-х годах. Видимо, немного другие интересы и задачи.

Я ни в коем случае не осуждаю Соболева – это его жизнь. Он решил так. И пускай с этим живет.