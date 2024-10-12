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    Кроос пошел учиться на тренера

    34-летний Тони Кроос записался на тренерские курсы через три месяца после завершения карьеры.

    Бывший полузащитник будет учиться по программе УЕФА для получения тренерской категории B.

    Немец поступил на обучение через «Реал» и будет посещать часть занятий на клубной базе мадридцев.

    • На профессиональном уровне Кроос провел 919 матчей и завоевал 35 трофеев.
    • В прощальной встрече на клубном уровне он выиграл Лигу чемпионов с «Реалом».
    • На Евро-2024 экс-хавбек дошел со сборной Германии до 1/4 финала.

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    Источник: Relevo

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