Кроос пошел учиться на тренера

34-летний Тони Кроос записался на тренерские курсы через три месяца после завершения карьеры.

Бывший полузащитник будет учиться по программе УЕФА для получения тренерской категории B.

Немец поступил на обучение через «Реал» и будет посещать часть занятий на клубной базе мадридцев.