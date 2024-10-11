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    • Селихов высказался о перспективах Максименко перейти из «Спартака» в европейский клуб

    Селихов высказался о перспективах Максименко перейти из «Спартака» в европейский клуб

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов ответил, готов ли его партнер по команде Александр Максименко к продолжению карьеры в Европе.

    «Если Виталий Витальевич Кафанов сказал, что следующим российским вратарeм, кто может переехать в Европу, может стать Саша Максименко, то я могу только с ним согласиться.

    Не могу сказать, есть ли у Максименко амбиции играть в Европе, потому что это только он сам знает, но такие перспективы у него точно есть», – заявил Селихов.

    • 26-летний Максименко всю карьеру провел в «Спартаке».
    • В этом сезоне он пропустил 9 голов в 11 матчах.
    • Контракт футболиста с клубом истекает в 2025 году.

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    Источник: Legalbet

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    11.10.2024 23:46
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