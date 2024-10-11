Селихов высказался о перспективах Максименко перейти из «Спартака» в европейский клуб

Вратарь «Спартака» Александр Селихов ответил, готов ли его партнер по команде Александр Максименко к продолжению карьеры в Европе.

«Если Виталий Витальевич Кафанов сказал, что следующим российским вратарeм, кто может переехать в Европу, может стать Саша Максименко, то я могу только с ним согласиться.

Не могу сказать, есть ли у Максименко амбиции играть в Европе, потому что это только он сам знает, но такие перспективы у него точно есть», – заявил Селихов.