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    Ташуев осудил октябрьский сбор России

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев считает неправильным проведение сбора сборной России в октябре.

    • Игроки собрались в Новогорске, несмотря на отсутствие матча.
    • Накануне Россия провела открытую тренировку на «ВТБ Арене».

    «Во-первых, я не решаю. Но мое мнение: когда нет соперника, нет игры, футболисты могли бы подготовиться в клубах, потом что очень жесткий график: кубок, чемпионат. Лучше дать командам полностью восстановиться, нормально потренироваться в полных составах. А так устраиваем туристические поездки...

    Люди сыграли пять матчей за 20 дней – и ехать туда, чтобы просто пообщаться. Я считаю, что раз у нас такая ситуация, такая данность, надо быть более логичными, более разумными. Но это только мое мнение», – сказал Ташуев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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