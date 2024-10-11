Ташуев осудил октябрьский сбор России

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев считает неправильным проведение сбора сборной России в октябре.

Игроки собрались в Новогорске, несмотря на отсутствие матча.

Накануне Россия провела открытую тренировку на «ВТБ Арене».

«Во-первых, я не решаю. Но мое мнение: когда нет соперника, нет игры, футболисты могли бы подготовиться в клубах, потом что очень жесткий график: кубок, чемпионат. Лучше дать командам полностью восстановиться, нормально потренироваться в полных составах. А так устраиваем туристические поездки...

Люди сыграли пять матчей за 20 дней – и ехать туда, чтобы просто пообщаться. Я считаю, что раз у нас такая ситуация, такая данность, надо быть более логичными, более разумными. Но это только мое мнение», – сказал Ташуев.