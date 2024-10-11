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    Бышовец раскрыл размер пенсии

    Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец недоволен размером пенсии.

    «В целом положительно отношусь к инициативам повысить пенсию, но, думаю, забота, которая проявляется – в недостаточной степени удовлетворяет пенсионеров.

    Пенсии не соответствуют тем ценам, которые мы наблюдаем. Я об этом говорю и знаю, потому что часто на встречах с болельщиками и в целом с людьми сталкиваюсь с этим.

    Сейчас время сложное, но не для всех. Думаю, есть возможности увеличить пенсии и зарплаты, особенно на фоне тех людей, которые не испытывают проблем.

    Хотим мы этого или нет, но у нас капиталистическое государство. Мы больше заслуживаем этого. Это я говорю как пенсионер, который получает 25 тысяч рублей пенсии.

    Меня эта сумма не устраивает. Тем более, пенсии за победу на Олимпиаде-88 игроки получают 100 тысяч рублей.

    Хорошо, что я как игрок и как тренер, который играл и работал во многих странах, не испытываю тех проблем, которые испытывают обычные пенсионеры и люди в возрасте, да и те, кто получают зарплаты.

    Дело в том, что когда ты знаешь суммы. Сравнивая с людьми, у которых зарплата в сотни раз больше, чем у большинства нуждающихся, говорить о рублях – десятках, сотнях и тысячах – не приходится», – сказал Бышовец.

    • Бышовец приводил сборную СССР к золоту Олимпиады-1988.
    • Всю игровую карьеру он провел в украинском «Динамо» (139 матчей в чемпионате СССР, 49 голов).
    • Последней тренерской работой Бышовца стал «Локомотив» (2006-2007 годы).

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (2)
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    val69
    1728662355
    А, я всю жизнь пахал, и у меня 16....а ты, что в своей жизни сделал?
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    Интерес
    1728663117
    Врёт...То есть,умалчивает про доплаты! Насколько я понимаю,он в Москве обретается,а там с 1 января 2025 года мэрин столицы установил с московскими доплатами минималку 25850,плюс всякие льготы по проездам и т.д..Да и за его прошлые заслуги и звания(которые не оспариваю) он тоже что-то получает,ведомственные. Вы слышали про какие-нибудь дополнительные доплаты в других российских регионах,исключая регионы Крайнего Севера,где с "клятых советских времён" действуют региональные коэффициенты? Терпите,долгих вам лет жизни,и по достижении возраста 80 лет(осталось дотянуть полтора года) будете получать ещё ежемесячную доплату в 15000 рубликов.
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