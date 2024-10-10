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    • Дмитриев – о сохранении Осинькина в «Крыльях»: «Командой решили позвонить губернатору»

    Дмитриев – о сохранении Осинькина в «Крыльях»: «Командой решили позвонить губернатору»

    Футболист «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев прокомментировал сохранение на посту главного тренера Игоря Осинькина.

    • На прошлой неделе самарцы планировали заменить тренера на Сергея Игнашевича.
    • В ситуацию вмешался губернатор Вячеслав Федорищев.

    – Стало известно, что Игорь Осинькин остаeтся главным тренером «Крыльев Советов». Губернатор Самарской области написал, что поставлена цель занять по итогам сезона как минимум восьмое место, а также нужно сохранять лидеров и подтягивать молодeжь. Как вы узнали об итогах совещания?

    – Точно так же, как и вы, – прочитал в СМИ. Думаю, это правильно, что такое решение было принято. И вообще непонятно, почему такие слухи пошли и откуда. Для меня это какой-то бред просто, мы достойно играем, вот если брать последний матч с «Локомотивом», который заслуженно идeт в тройке лидеров. Мы создали достаточно моментов, но не забили гол. Это была скорее ничейная игра, но если бы нам удалось реализовать свои моменты и забить первыми, то и матч бы складывался по-другому. Так что, на мой взгляд, это очевидно правильное решение.

    – Была какая-то нервозность в команде в связи со всеми этими сообщениями и слухами?

    – Думаю, всем было неприятно такое читать, тем более, когда пишут именно в дни наших матчей. Думаю, Игорю Витальевичу было непросто готовиться к матчу, когда он сам не понимает, что происходит.

    Александр Солдатенков открыто заявил о звонке губернатору. Он как-то обсуждал с командой совместное обращение или это было его личное решение?

    – Это командное решение, и он это сделал на правах капитана.

    • «Крылья» идут в РПЛ 10-ми.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1728572899
    Молодцы, что не зассали. Но всё-равно это пошло во вред, выбило команду на время из колеи.
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    Кривая да нелёгкая
    1728573155
    Популизм,а на нем далеко не уедешь)
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