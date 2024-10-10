Дмитриев – о сохранении Осинькина в «Крыльях»: «Командой решили позвонить губернатору»

Футболист «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев прокомментировал сохранение на посту главного тренера Игоря Осинькина.

На прошлой неделе самарцы планировали заменить тренера на Сергея Игнашевича.

В ситуацию вмешался губернатор Вячеслав Федорищев.

– Стало известно, что Игорь Осинькин остаeтся главным тренером «Крыльев Советов». Губернатор Самарской области написал, что поставлена цель занять по итогам сезона как минимум восьмое место, а также нужно сохранять лидеров и подтягивать молодeжь. Как вы узнали об итогах совещания?

– Точно так же, как и вы, – прочитал в СМИ. Думаю, это правильно, что такое решение было принято. И вообще непонятно, почему такие слухи пошли и откуда. Для меня это какой-то бред просто, мы достойно играем, вот если брать последний матч с «Локомотивом», который заслуженно идeт в тройке лидеров. Мы создали достаточно моментов, но не забили гол. Это была скорее ничейная игра, но если бы нам удалось реализовать свои моменты и забить первыми, то и матч бы складывался по-другому. Так что, на мой взгляд, это очевидно правильное решение.

– Была какая-то нервозность в команде в связи со всеми этими сообщениями и слухами?

– Думаю, всем было неприятно такое читать, тем более, когда пишут именно в дни наших матчей. Думаю, Игорю Витальевичу было непросто готовиться к матчу, когда он сам не понимает, что происходит.

– Александр Солдатенков открыто заявил о звонке губернатору. Он как-то обсуждал с командой совместное обращение или это было его личное решение?

– Это командное решение, и он это сделал на правах капитана.