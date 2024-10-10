Головин назвал самого интересного соперника для сборной России

Капитан «Монако» Александр Головин ответил, с кем ему было интереснее всего играть в период отстранения сборной России.

«Какой соперник для товарищеского матча наиболее интересен из реальных вариантов? Я бы назвал сборную Сербии из более или менее реальных.

В любом случае, даже если матч уже был. Он получился не совсем такой, какой хотелось бы сыграть, хотелось бы провести матч в одинаковых условиях, 11 на 11.

Хочется посмотреть, как мы будем выглядеть на их уровне», – сказал Головин.