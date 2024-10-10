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    • Головин назвал самого интересного соперника для сборной России

    Головин назвал самого интересного соперника для сборной России

    Капитан «Монако» Александр Головин ответил, с кем ему было интереснее всего играть в период отстранения сборной России.

    «Какой соперник для товарищеского матча наиболее интересен из реальных вариантов? Я бы назвал сборную Сербии из более или менее реальных.

    В любом случае, даже если матч уже был. Он получился не совсем такой, какой хотелось бы сыграть, хотелось бы провести матч в одинаковых условиях, 11 на 11.

    Хочется посмотреть, как мы будем выглядеть на их уровне», – сказал Головин.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • Для сборной не смогли найти соперников в октябре.
    • Матч с Сербией был в марте – россияне разгромили соперника со счетом 4:0, играя с 21-й минуты в большинстве.

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    Источник: ТАСС

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