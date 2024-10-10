Семак рассказал о проблемах Караваева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил о хронической травме Вячеслава Караваева.

«В подготовке к той или иной игре мы отталкиваемся от соперника, от состояния наших игроков. На сегодняшний день у Славы Караваева есть определeнные проблемы, которые не позволяют ему тренироваться.

К сожалению, периодически ему требуется отдых, чтобы подлечивать те проблемки, которые у него есть», – заявил Семак.