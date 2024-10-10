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    Семак рассказал о проблемах Караваева

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил о хронической травме Вячеслава Караваева.

    «В подготовке к той или иной игре мы отталкиваемся от соперника, от состояния наших игроков. На сегодняшний день у Славы Караваева есть определeнные проблемы, которые не позволяют ему тренироваться.

    К сожалению, периодически ему требуется отдых, чтобы подлечивать те проблемки, которые у него есть», – заявил Семак.

    • «Зенит» идет на 3-м месте в РПЛ после 11 туров.
    • Караваеву сейчас 29 лет.
    • В этом сезоне фланговый защитник провел 12 матчей (814 минут) без голевых действий.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    The only one
    1728551539
    тонкий намёк, что скоро избавятся, как от ненужного
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