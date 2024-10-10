Семак рассказал о проблемах Караваева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил о хронической травме Вячеслава Караваева.
«В подготовке к той или иной игре мы отталкиваемся от соперника, от состояния наших игроков. На сегодняшний день у Славы Караваева есть определeнные проблемы, которые не позволяют ему тренироваться.
К сожалению, периодически ему требуется отдых, чтобы подлечивать те проблемки, которые у него есть», – заявил Семак.
- «Зенит» идет на 3-м месте в РПЛ после 11 туров.
- Караваеву сейчас 29 лет.
- В этом сезоне фланговый защитник провел 12 матчей (814 минут) без голевых действий.