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    Семин оценил назначение Гончаренко в «Пари НН»

    Юрий Семин высказался о приглашении Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Пари НН».

    • Сегодня белорусского специалиста назначили вместо уволенного Саши Илича.
    • С ним заключили контракт на 2 года.
    • «Пари НН» идет на 12-м месте в РПЛ с 11 очками в 11 турах.

    «Гончаренко – очень опытный тренер, который был во многих сложных ситуациях и принимал правильные решения. Он одерживал много побед.

    Это хорошая кандидатура для «Пари НН». Он в состоянии дать нижегородцам новый импульс. За ресурсы в клубе есть кому отвечать.

    «Пари НН» – сложная команда со сложными решениями. На самом деле, определeнную ответственность должны понести те люди, которые приглашали предыдущего тренера.

    Что касается прошлого сезона в «Урале», ситуации бывают разные. Мне кажется, если бы клуб потерпел, могло бы стать лучше», – заявил Семин.

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    Источник: Metaratings

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    09.10.2024 23:00
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