Семин оценил назначение Гончаренко в «Пари НН»

Юрий Семин высказался о приглашении Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Пари НН».
- Сегодня белорусского специалиста назначили вместо уволенного Саши Илича.
- С ним заключили контракт на 2 года.
- «Пари НН» идет на 12-м месте в РПЛ с 11 очками в 11 турах.
«Гончаренко – очень опытный тренер, который был во многих сложных ситуациях и принимал правильные решения. Он одерживал много побед.
Это хорошая кандидатура для «Пари НН». Он в состоянии дать нижегородцам новый импульс. За ресурсы в клубе есть кому отвечать.
«Пари НН» – сложная команда со сложными решениями. На самом деле, определeнную ответственность должны понести те люди, которые приглашали предыдущего тренера.
Что касается прошлого сезона в «Урале», ситуации бывают разные. Мне кажется, если бы клуб потерпел, могло бы стать лучше», – заявил Семин.