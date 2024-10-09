Названы размеры зарплаты и неустойки Гончаренко в «Пари НН»

Зарплата Виктора Гончаренко, который должен стать новым главным тренером «Пари НН», составит 3,5 миллиона рублей в месяц. По данным журналиста Ивана Карпова, соглашение будет продлено автоматически, если клуб останется в РПЛ.
Помощниками белоруса будут Александр Ермакович, Антон Хазов, Игорь Шитов, Дмитрий Полянин и Андреа Бьянки.
В случае, если Гончаренко будет уволен в период с 25-й по 30-й тур, то получит фиксированные 10 миллионов рублей. Если клуб захочет убрать его раньше, то должен будет заплатить 20 миллионов рублей.
- Ожидается, что Гончаренко подпишет контракт по схеме «1+1».
- «Пари НН» занимает 12-е место в РПЛ, имея в активе 11 очков после 11 матчей.
- 5 октября клуб отправил в отставку с поста главного тренера Сашу Илича.
- Последним местом работы 47-летнего Гончаренко был «Урал», из которого он ушел в конце мая 2024 года. В России он также работал в «Кубани», «Уфе», ЦСКА и «Краснодаре». Ранее он также возглавлял БАТЭ.