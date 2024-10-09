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    • Названы размеры зарплаты и неустойки Гончаренко в «Пари НН»

    Названы размеры зарплаты и неустойки Гончаренко в «Пари НН»

    Зарплата Виктора Гончаренко, который должен стать новым главным тренером «Пари НН», составит 3,5 миллиона рублей в месяц. По данным журналиста Ивана Карпова, соглашение будет продлено автоматически, если клуб останется в РПЛ.

    Помощниками белоруса будут Александр Ермакович, Антон Хазов, Игорь Шитов, Дмитрий Полянин и Андреа Бьянки.

    В случае, если Гончаренко будет уволен в период с 25-й по 30-й тур, то получит фиксированные 10 миллионов рублей. Если клуб захочет убрать его раньше, то должен будет заплатить 20 миллионов рублей.

    • Ожидается, что Гончаренко подпишет контракт по схеме «1+1».
    • «Пари НН» занимает 12-е место в РПЛ, имея в активе 11 очков после 11 матчей.
    • 5 октября клуб отправил в отставку с поста главного тренера Сашу Илича.
    • Последним местом работы 47-летнего Гончаренко был «Урал», из которого он ушел в конце мая 2024 года. В России он также работал в «Кубани», «Уфе», ЦСКА и «Краснодаре». Ранее он также возглавлял БАТЭ.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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    Сегодня, 08:58
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    FRZZ
    1728454239
    Зачем назначать таких тренеров как Гончаренко зная за ранее на что он способен?
    Ответить
    The only one
    1728455455
    Карпову верить можно? Не думаю...
    Ответить
    Интерес
    1728458726
    Выход за пределы технической зоны-минус 100 тысяч,апелляция к трибунам и скамейке с разведением рук в стороны-минус 100 тысяч,отъезд в Белоруссию без уведомления руководства клуба-минус 100 тысяч...итого будет...будет...
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    subbotaspartak
    1728459004
    Это вообще в какой стране происходит?
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