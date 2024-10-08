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    Виктор Гусев высказался о чемпионской гонке в РПЛ

    Бывший комментатор Первого канала Виктор Гусев высказался о борьбе клубов за победу в чемпионате России.

    – Можно ли сказать, что за золото в РПЛ будут бороться только три команды?

    – Я не был бы так категоричен. Вспомните, как ещe совсем недавно мы списали со счетов «Локомотив» и даже «уволили» Галактионова. И вот, чем всe обернулось. Думаю, ещe у трех московских команд есть потенциал. И есть время. А вот дальше я список претендентов даже на место в пятерке не расширял бы.

    – Вы согласны, что «Краснодар» – главный конкурент «Зенита»?

    – «Краснодар» – главный конкурент «Зенита» на данный момент: на первую половину октября перед международной паузой. Дальше я бы не заглядывал и вернул бы вас к моему ответу на первый вопрос.

    Если вы мне предложите игру с очень жестким правилом: надо выбрать только одну команду из числа претендентов на чемпионство. Одну и всe, без каких-то вариантов, ну, вот такое условие! Тогда мне придется назвать «Зенит».

    • После 11-ти туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 27 очками. На втором и третьем месте находятся «Локомотив» (27) и «Зенит» (26). Далее следуют ЦСКА (20), «Динамо» (20) и «Спартак» (19).
    • «Зенит» выиграл шесть последних чемпионатов России.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    Комментарии (5)
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    АЛЕКС 58
    1728365701
    Всё правильно. Самый большой админресурс. Денег хватает и на бразильцев и на продажных судей
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    anatolich72
    1728368953
    Да никакой гонки, локо и быков судьи будут душить по полной программе. Ради этого даже себе на горло наступят в следующем туре Спартак обыграет быков. 100%матч скандальный будет.
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    Интерес
    1728369871
    "Химки" тоже участник гонки за титул чемпиона.Они отобрали два очка у гегемона,и именно их гипотетически может не хватить для осуществления грандиозного и затратно-помпезного празднования фальшака.
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    biber.ru
    1728382178
    Виктор Гусев жив!
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