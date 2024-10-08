Виктор Гусев высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Бывший комментатор Первого канала Виктор Гусев высказался о борьбе клубов за победу в чемпионате России.
– Можно ли сказать, что за золото в РПЛ будут бороться только три команды?
– Я не был бы так категоричен. Вспомните, как ещe совсем недавно мы списали со счетов «Локомотив» и даже «уволили» Галактионова. И вот, чем всe обернулось. Думаю, ещe у трех московских команд есть потенциал. И есть время. А вот дальше я список претендентов даже на место в пятерке не расширял бы.
– Вы согласны, что «Краснодар» – главный конкурент «Зенита»?
– «Краснодар» – главный конкурент «Зенита» на данный момент: на первую половину октября перед международной паузой. Дальше я бы не заглядывал и вернул бы вас к моему ответу на первый вопрос.
Если вы мне предложите игру с очень жестким правилом: надо выбрать только одну команду из числа претендентов на чемпионство. Одну и всe, без каких-то вариантов, ну, вот такое условие! Тогда мне придется назвать «Зенит».
- После 11-ти туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 27 очками. На втором и третьем месте находятся «Локомотив» (27) и «Зенит» (26). Далее следуют ЦСКА (20), «Динамо» (20) и «Спартак» (19).
- «Зенит» выиграл шесть последних чемпионатов России.