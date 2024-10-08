Виктор Гусев высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Бывший комментатор Первого канала Виктор Гусев высказался о борьбе клубов за победу в чемпионате России.

– Можно ли сказать, что за золото в РПЛ будут бороться только три команды?

– Я не был бы так категоричен. Вспомните, как ещe совсем недавно мы списали со счетов «Локомотив» и даже «уволили» Галактионова. И вот, чем всe обернулось. Думаю, ещe у трех московских команд есть потенциал. И есть время. А вот дальше я список претендентов даже на место в пятерке не расширял бы.

– Вы согласны, что «Краснодар» – главный конкурент «Зенита»?

– «Краснодар» – главный конкурент «Зенита» на данный момент: на первую половину октября перед международной паузой. Дальше я бы не заглядывал и вернул бы вас к моему ответу на первый вопрос.

Если вы мне предложите игру с очень жестким правилом: надо выбрать только одну команду из числа претендентов на чемпионство. Одну и всe, без каких-то вариантов, ну, вот такое условие! Тогда мне придется назвать «Зенит».