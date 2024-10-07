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    • Вера саботировал матчи «Оренбурга» после срыва трансфера в «Локомотив»

    Вера саботировал матчи «Оренбурга» после срыва трансфера в «Локомотив»

    Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что предшествовало уходу Лукаса Веры из клуба.

    • 27-летнего аргентинца в декабре не отпустили в «Локомотив».
    • В июле он перешел в «Химки» за 1 миллион евро.

    – Вера перестал попадать в старт при Деограсии. Теперь в «Оренбурге» нет ни одного, ни другого.

    – Здоровая история – у Воробьева. За ним приходили каждое трансферное окно: давали деньги – естественно, в разы больше, чем он получал у нас. Это были не совсем те клубы, но финансово он мог выиграть. Мы все время садились и обсуждали, у него абсолютно адекватный агент.

    Совместно удавалось договориться: «Димарик, работаешь, забиваешь. Как только будет какой-то заход из хорошей команды, то сразу стартанешь». Мы его убедили, пацан перетерпел, отработал и стартанул в хороший клуб.

    Агент Веры занял другую позицию: «Мы играть тогда вообще не будем». И начали: хочу – играю, не хочу – не играю. С «Зенитом» играю, с другими не выходит.

    – Это было после несостоявшегося перехода в «Локомотив»?

    – Да.

    Это ненормальная реакция. Ты провел классный сезон, на тебя обратили внимание. Да, тут три стороны: ты, «Локомотив» и «Оренбург», и когда сойдется пазл, тогда ты перейдешь.

    Его правильная реакция, в моем понимании, – делать то, что он делает хорошо, а не занимать такую позицию.

    Вера – очень сильный футболист, но у него есть определенные ментальные проблемы, которые ему мешают.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    07.10.2024 23:57
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