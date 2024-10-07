Вера саботировал матчи «Оренбурга» после срыва трансфера в «Локомотив»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что предшествовало уходу Лукаса Веры из клуба.

27-летнего аргентинца в декабре не отпустили в «Локомотив».

В июле он перешел в «Химки» за 1 миллион евро.

– Вера перестал попадать в старт при Деограсии. Теперь в «Оренбурге» нет ни одного, ни другого.

– Здоровая история – у Воробьева. За ним приходили каждое трансферное окно: давали деньги – естественно, в разы больше, чем он получал у нас. Это были не совсем те клубы, но финансово он мог выиграть. Мы все время садились и обсуждали, у него абсолютно адекватный агент.

Совместно удавалось договориться: «Димарик, работаешь, забиваешь. Как только будет какой-то заход из хорошей команды, то сразу стартанешь». Мы его убедили, пацан перетерпел, отработал и стартанул в хороший клуб.

Агент Веры занял другую позицию: «Мы играть тогда вообще не будем». И начали: хочу – играю, не хочу – не играю. С «Зенитом» играю, с другими не выходит.

– Это было после несостоявшегося перехода в «Локомотив»?

– Да.

Это ненормальная реакция. Ты провел классный сезон, на тебя обратили внимание. Да, тут три стороны: ты, «Локомотив» и «Оренбург», и когда сойдется пазл, тогда ты перейдешь.

Его правильная реакция, в моем понимании, – делать то, что он делает хорошо, а не занимать такую позицию.

Вера – очень сильный футболист, но у него есть определенные ментальные проблемы, которые ему мешают.