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    • Луганская «Заря» планирует заявиться во Вторую лигу в 2025 году

    Луганская «Заря» планирует заявиться во Вторую лигу в 2025 году

    Президент «Зари» Араик Асатрян сообщил, что команда из Луганска собирается выступать во Второй лиге с сезона-2025/26.

    «Общение с РФС уже было, мы обозначили, что есть такой клуб, есть такие цели и желание участвовать. Мы ни от кого ничего не просим, просто нужно добро, чтобы мы участвовали. У нас все нормально: есть клубная структура, есть финансирование, остается только добро, и все.

    Планируем заявиться в 2025 году во Вторую лигу Б, где играют «Ростов-2», ялтинский «Рубин» и «Севастополь». Определенных сроков (одобрения вступления) нет, временных рамок нет.

    В РФС положительно смотрят на это, они не против. Надо просто решить, как заходить, нужно же сделать какую-то аттестацию, лицензирование.

    Мы готовы играть не в Луганске, мы готовы играть в Ростове, начать с этого, чтобы не было вопросов. В Луганске у нас есть стадион, вся инфраструктура у нас готова, мы готовы принимать команды, у нас есть своя гостиница, база, свое питание, все есть.

    Зрители хотят ходить на стадион и поддерживать свою команду. Мы специально строим молодой коллектив, у нас сейчас средний возраст – 20 лет, чтобы через год ребята пошли дальше.

    У нас изначально была задача – сделать команду, административный штаб, инфраструктуру, чтобы зайти в ФНЛ», – сказал Асатрян.

    • О воссоздании команды из ЛНР было объявлено в декабре 2023 года.
    • Участие луганской «Зари» во Второй лиге не приведет к санкциям в отношении РФС из-за измененного статуса турнира.

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    Источник: ODDS

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    Комментарии (12)
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    Азбука
    1728316412
    Луганской Заре в РФС быть, а безопасность пусть обеспечат ВС России, отодвинув подальше за Днепр линию фронта.
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    BRO_football
    1728317053
    А тем временем настоящая луганская Заря играет в чемпионате Украины и принимает матчи в Запорожье. Чего они там собираются воссоздавать и кого на самом деле заявлять, непонятно.
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    The only one
    1728317419
    Это будет настоящая Заря, как в скорости появится и настоящий Шахтёр
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    Ниф-Ниф
    1728319809
    Лишь бы РФС не тормознул, мутный он.
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    BarStep
    1728321210
    Добро пожаловать браты! С возвращением!
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