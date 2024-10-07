Луганская «Заря» планирует заявиться во Вторую лигу в 2025 году

Президент «Зари» Араик Асатрян сообщил, что команда из Луганска собирается выступать во Второй лиге с сезона-2025/26.

«Общение с РФС уже было, мы обозначили, что есть такой клуб, есть такие цели и желание участвовать. Мы ни от кого ничего не просим, просто нужно добро, чтобы мы участвовали. У нас все нормально: есть клубная структура, есть финансирование, остается только добро, и все.

Планируем заявиться в 2025 году во Вторую лигу Б, где играют «Ростов-2», ялтинский «Рубин» и «Севастополь». Определенных сроков (одобрения вступления) нет, временных рамок нет.

В РФС положительно смотрят на это, они не против. Надо просто решить, как заходить, нужно же сделать какую-то аттестацию, лицензирование.

Мы готовы играть не в Луганске, мы готовы играть в Ростове, начать с этого, чтобы не было вопросов. В Луганске у нас есть стадион, вся инфраструктура у нас готова, мы готовы принимать команды, у нас есть своя гостиница, база, свое питание, все есть.

Зрители хотят ходить на стадион и поддерживать свою команду. Мы специально строим молодой коллектив, у нас сейчас средний возраст – 20 лет, чтобы через год ребята пошли дальше.

У нас изначально была задача – сделать команду, административный штаб, инфраструктуру, чтобы зайти в ФНЛ», – сказал Асатрян.