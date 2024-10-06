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    Станкович отругал Маркиньоса за неуважение к партнеру

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Юрий Голышак поделился впечатлениями от работы Деяна Станковича в «Спартаке».

    • Накануне москвичи победили в 11-м туре РПЛ «Ростов» (3:0).

    «Чем дальше, тем симпатичнее мне Станкович. Классный мужик, а футболист был просто фантастический. Чувствуется – команда и боится его, и уважает. Думаю, скоро полюбит. Хотя «Спартак» уже тренировал большой футболист Михаэль Лаудруп. С первого дня ходил с отсутствующим видом. Сейчас-то всe иначе.

    Сопутствует масса любопытных мелочей. Вчера меняет Маркиньоса, тот устал, хочет уйти поскорее. Где застала замена, там и пытается пересечь бровку. Как раз напротив Станковича.

    Станкович подталкивает обратно, не пускает: нет! Иди к центру и поприветствуй того, кто выходит вместо тебя! Штрих в стиле раннего Олега Ивановича Романцева.

    Или вот – вполне мог потребовать, чтоб клуб нанял переводчика с сербского. Мало ли таких в Москве? Несложно найти. Но в клубе уже есть замечательный переводчик с итальянского Владимир Иринчеев (кстати, бывший корреспондент «СЭ»). Для Станковича никаких проблем – если клубу удобнее, значит, буду говорить на итальянском.

    Очень удивлюсь, если у него не получится», – написал Голышак.

    • Станкович в России с июня.
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: телеграм-канал Юрия Голышака

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    Комментарии (12)
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    NewLife
    1728210605
    Галиматья какая-то(
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    ss21
    1728210937
    А на русском не пробовали?
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    ...уефан
    1728211126
    ...наброски к портрету. Пускай для Спартака и нас портрет получится удачным!...
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    Интерес
    1728211753
    Клубу удобнее,когда серб говорит на родственном языке-русском. Точнее,это надо выдвинуть общим требованием к работникам,идущим в российский футбол.Остальное притянуто за уши,для возвеличивания личных качеств тренера.
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    Desma
    1728213109
    Станкович поди и сербский язык стал забывать. Чешет по-итальянски как на родном.
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    subbotaspartak
    1728216323
    Чтоб на языке футбола получилось И ничего не подломилось...
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