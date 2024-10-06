Станкович отругал Маркиньоса за неуважение к партнеру

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Юрий Голышак поделился впечатлениями от работы Деяна Станковича в «Спартаке».

Накануне москвичи победили в 11-м туре РПЛ «Ростов» (3:0).

«Чем дальше, тем симпатичнее мне Станкович. Классный мужик, а футболист был просто фантастический. Чувствуется – команда и боится его, и уважает. Думаю, скоро полюбит. Хотя «Спартак» уже тренировал большой футболист Михаэль Лаудруп. С первого дня ходил с отсутствующим видом. Сейчас-то всe иначе.

Сопутствует масса любопытных мелочей. Вчера меняет Маркиньоса, тот устал, хочет уйти поскорее. Где застала замена, там и пытается пересечь бровку. Как раз напротив Станковича.

Станкович подталкивает обратно, не пускает: нет! Иди к центру и поприветствуй того, кто выходит вместо тебя! Штрих в стиле раннего Олега Ивановича Романцева.

Или вот – вполне мог потребовать, чтоб клуб нанял переводчика с сербского. Мало ли таких в Москве? Несложно найти. Но в клубе уже есть замечательный переводчик с итальянского Владимир Иринчеев (кстати, бывший корреспондент «СЭ»). Для Станковича никаких проблем – если клубу удобнее, значит, буду говорить на итальянском.

Очень удивлюсь, если у него не получится», – написал Голышак.