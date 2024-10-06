Игнашевича обвинили в неэтичности из-за переговоров с «Крыльями»: «Всегда считал такие заходы мерзостью»

Продюсер Отара Кушанашвили Виктор Ладненко прокомментировал скорое назначение Сергея Игнашевича в «Крылья Советов».

Сообщалось, что самарцы после 6 октября отправят в отставку Осинькина.

Его должен заменить Сергей Игнашевич.

В 16:30 мск «Крылья Советов» начнут матч 11-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Как Сергей Игнашевич спокойно идет на живое место? Что он чувствует? Чувствует ли он вообще что-то?

Всегда считал подобные заходы мерзейшими поступками. Ты ведь знаешь, что там еще есть тренер, это твой коллега, но все равно ведешь переговоры и договариваешься о заключении контракта.

Всегда симпатизировал Игнашевичу как футболисту и тренеру. Но по человеческим качествам появится много риторических вопросов, если это назначение случится.

Тренерский мирок небольшой, и «смотреть в глаза ребятам» (привет Николаю Санычу Толстых) будет чуть сложнее, когда ты появишься в клубе в такой ситуации.

Надеюсь, Игнашевич все это понимает. И осознает все риски. Завоевать авторитет крайне сложно, а вот словить клеймо подлеца – один щелчок пальчиками», – написал Ладненко.