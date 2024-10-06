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    • Игнашевича обвинили в неэтичности из-за переговоров с «Крыльями»: «Всегда считал такие заходы мерзостью»

    Игнашевича обвинили в неэтичности из-за переговоров с «Крыльями»: «Всегда считал такие заходы мерзостью»

    Продюсер Отара Кушанашвили Виктор Ладненко прокомментировал скорое назначение Сергея Игнашевича в «Крылья Советов».

    • Сообщалось, что самарцы после 6 октября отправят в отставку Осинькина.
    • Его должен заменить Сергей Игнашевич.
    • В 16:30 мск «Крылья Советов» начнут матч 11-го тура РПЛ против «Локомотива».

    «Как Сергей Игнашевич спокойно идет на живое место? Что он чувствует? Чувствует ли он вообще что-то?

    Всегда считал подобные заходы мерзейшими поступками. Ты ведь знаешь, что там еще есть тренер, это твой коллега, но все равно ведешь переговоры и договариваешься о заключении контракта.

    Всегда симпатизировал Игнашевичу как футболисту и тренеру. Но по человеческим качествам появится много риторических вопросов, если это назначение случится.

    Тренерский мирок небольшой, и «смотреть в глаза ребятам» (привет Николаю Санычу Толстых) будет чуть сложнее, когда ты появишься в клубе в такой ситуации.

    Надеюсь, Игнашевич все это понимает. И осознает все риски. Завоевать авторитет крайне сложно, а вот словить клеймо подлеца – один щелчок пальчиками», – написал Ладненко.

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    Источник: телеграм-канал Виктора Ладненко

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    Сегодня, 13:17
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Питерский князь
    1728214032
    Вот падлюка, пусть срамтак тренирует! :)))
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    subbotaspartak
    1728216521
    Уволили токаря за недоточенное количество болванок... ЭТИЧНО ЛИ НОВОМУ ТОКАРЮ ВСТАВАТЬ К СТАНКУ?
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    Интерес
    1728217108
    После третьего тура уже было понятно,что попрут(Что бы он и его почитатели не говорили),а держали потому что замены пока не было-в поиске.А моралисты всё подозревают,что сперва выгоняют,а потом о замене думают.Это не стройка с запойным прорабом,когда пару-тройку дней после его отсутствия "джамшуды" будут продолжать класть кривые стены в автомате.
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    Цугундeр
    1728217233
    А Ляля никогда не отличался человеческими качествами...
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