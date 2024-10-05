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    • Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Ахмат»: 5 октября

    Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Ахмат»: 5 октября

    Стали известны стартовые составы на матч 11 тура РПЛ в котором сыграют «Рубин» и «Ахмат». Игра состоится 5 октября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Рубин»: Ставер, Кабутов, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Рожков, Иву, Зотов, Чумич, Вада, Даку.

    Главный тренер: Рашид Рахимов

    «Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Гандри, Уткин, Ковачев, Исмаэл, Садулаев, Камилов, Самродова.

    Главный тренер: Сергей Ташуев

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2024 18:04
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