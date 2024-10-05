Стали известны стартовые составы на матч 11 тура РПЛ в котором сыграют «Рубин» и «Ахмат». Игра состоится 5 октября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Рожков, Иву, Зотов, Чумич, Вада, Даку.

Главный тренер: Рашид Рахимов

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Гандри, Уткин, Ковачев, Исмаэл, Садулаев, Камилов, Самродова.

Главный тренер: Сергей Ташуев

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