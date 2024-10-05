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    • РПЛ. «Акрон» упустил победу в матче с «Пари НН» (2:2) на 90+4-й минуте

    РПЛ. «Акрон» упустил победу в матче с «Пари НН» (2:2) на 90+4-й минуте

    В матче 11-го тура чемпионата России «Акрон» дома сыграл вничью с «Пари НН» со счетом 2:2.

    Все голы во встрече забили легионеры. Счет в игре ближе к концу первого тайма открыл нападающий хозяев Беншимоль. Сразу после перерыва нижегородцы отыгрались – отличился защитник Свен Карич. В середине второго тайма «Акрон» вышел вперед благодаря голу Стефана Лончара. «Пари НН» ушел от поражения на 90+4-й минуте – мяч в ворота хозяев отправил Зе Турбо.

    Нападающий тольяттинцев Артем Дзюба провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

    «Акрон» занимает 8-е место в РПЛ с 12 очками после 10 туров. «Пари НН» идет 11-м с 11 баллами.

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Акрон (Тольятти) – Пари НН (Нижний Новгород) – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Беншимоль, 40; 1:1 – Карич, 47; 2:1 – Лончар, 63; 2:2 – Зе Турбо, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2024 15:59
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    Комментарии (5)
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    VVM1964
    1728133250
    Первая ставка Бубнова не сыграла....., но было очень близко ! )
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    Красногорск_Фан
    1728133426
    Акрон был лучше . а нн не забыл что играют до последней минуты. игра была равна, все голы красивые, трибуны пусты. в общем - не центровой матч (
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    ВетеR
    1728133855
    дрочер дзюбино ничего не выродил в игре !
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    Интерес
    1728134620
    Это называется "Бились-бились,пока не сравнялись".
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    subbotaspartak
    1728140966
    Тьфу на них.... и на мою ставку...
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