РПЛ. «Акрон» упустил победу в матче с «Пари НН» (2:2) на 90+4-й минуте

В матче 11-го тура чемпионата России «Акрон» дома сыграл вничью с «Пари НН» со счетом 2:2.

Все голы во встрече забили легионеры. Счет в игре ближе к концу первого тайма открыл нападающий хозяев Беншимоль. Сразу после перерыва нижегородцы отыгрались – отличился защитник Свен Карич. В середине второго тайма «Акрон» вышел вперед благодаря голу Стефана Лончара. «Пари НН» ушел от поражения на 90+4-й минуте – мяч в ворота хозяев отправил Зе Турбо.

Нападающий тольяттинцев Артем Дзюба провел на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.

«Акрон» занимает 8-е место в РПЛ с 12 очками после 10 туров. «Пари НН» идет 11-м с 11 баллами.

Россия. РПЛ. 11-й тур

Акрон (Тольятти) – Пари НН (Нижний Новгород) – 2:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Беншимоль, 40; 1:1 – Карич, 47; 2:1 – Лончар, 63; 2:2 – Зе Турбо, 90+4.

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