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    «Спартаку» предлагали подписать Депая

    «Спартаку» в летнее трансферное окно был предложен вариант с подписанием нападающего Мемфиса Депая.

    По данным Metaratings.ru, сторона футболиста запросила зарплату в размере примерно 3,5 миллиона евро в год. Также нидерландец, на тот момент находившийся в статусе свободного агента, рассчитывал получить 2 миллиона евро в качестве подъeмных.

    • Сделка в итоге не состоялась. 30-летний Депай, ранее выступавший за ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Лион», «Барселону» и «Атлетико», перешeл в «Коринтианс».
    • Ранее тренер «Зенита» Вильям Де Оливейра заявил, что услуги нидерландского форварда летом предлагали и петербургскому клубу.

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    Источник: Metaratings.ru

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    05.10.2024 13:33
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    Комментарии (10)
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    fakeid
    1728125142
    думаю просили больше. если у нас сказали, что зарплату не потянули бы - ну кто ж поверит, что зениту не под силу потянуть 3,5 ляма? да и хряки зобнину больше трёшки платят до сих пор, а уголовнику и того больше платили. скорее всего, у депая такой десяток пунктов по премиальным был, что зарплата в итоге умножалась бы в 2-3 раза. наверное поэтому его оба клуба и послали.
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    САДЫЧОК
    1728126171
    Не понимаю! Нужно было брать Кордобу, Депая и продать не нужных Хлусевича, Рябчука, Пруцева ,Бонгонду, Мартинса, Николсона , Умярова и др.
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    Литейный 4 (returned)
    1728130983
    Им предлагают максимум сбитых лётчиков. А так в основном агенты впаривают неликвид. Гыгыгы
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    Anton01011969
    1728132593
    Надо было брать!!!
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    IVANRUS777
    1728133775
    Да бред это сивой кобылы. На такую ЗП с подъёмными 2 млн. игрока такого уровня Спартак бы точно подписал. Жаль конечно, что с Промесом такая история вышла и мы так и не увидели связку Промес-Депай. Если бы Антоха был бы в команде, то скорее всего Депай приехал бы к нам.
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    алдан2014
    1728136005
    Это вероятно шутка. Если бы это было правдой,то он давно был бы в Спартаке
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    aaaaahhhh
    1728138958
    а еще Мбаппе и Холланд хотели перейти, но и им тоже отказали.
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    andr45
    1728140689
    АГЕНТ ДЕПАЯ ЛЕДЮР «Как я уже не раз говорил, все это фейки. Никогда, подчеркиваю, никогда не было никаких предложений или обсуждений между российскими клубами и официальными представителями Депая. Повторюсь, никаких обсуждений, переговоров, ничего! История закрыта» PS Медиагазпром предупреждает: «О «Спартаке» или плохо, или ничего»
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