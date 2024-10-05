«Спартаку» предлагали подписать Депая

«Спартаку» в летнее трансферное окно был предложен вариант с подписанием нападающего Мемфиса Депая.
По данным Metaratings.ru, сторона футболиста запросила зарплату в размере примерно 3,5 миллиона евро в год. Также нидерландец, на тот момент находившийся в статусе свободного агента, рассчитывал получить 2 миллиона евро в качестве подъeмных.
- Сделка в итоге не состоялась. 30-летний Депай, ранее выступавший за ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Лион», «Барселону» и «Атлетико», перешeл в «Коринтианс».
- Ранее тренер «Зенита» Вильям Де Оливейра заявил, что услуги нидерландского форварда летом предлагали и петербургскому клубу.