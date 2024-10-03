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    Пьянич оценил уровень ЦСКА

    Новичок ЦСКА Миралем Пьянич поделился впечатлениями от первых дней в новом клубе.

    • Босниец присоединился к армейцам в качестве свободного агента.
    • С ним заключили контракт по схеме «1+1».
    • Пьянич дебютировал за ЦСКА в матче 5-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Пари НН» (2:0), выйдя на замену на 85-й минуте.

    «Хочу сказать, что рад победе в матче Кубка. Это была моя первая игра за команду. Доволен, что все получилось.

    Сейчас я адаптируюсь в клубе, изучаю партнеров. Чувствую себя хорошо физически. Рад быть здесь.

    В чемпионате России много молодых и физически подготовленных игроков. Жду, что турнир будет непростым. Это очень сложная лига. Я приложу максимум усилий, чтобы быть полезным клубу и команде.

    Был в России до этого пару раз на Лиге чемпионов. Это были непростые матчи. ЦСКА – большой клуб с опытом выступлений в Европе. Я пришел в сильный клуб, о котором в Европе знают. Постараюсь адаптироваться как можно скорее.

    Николич в прошлом сезоне тоже был в ОАЭ, в той же лиге, что и я. Перед моим переходом в ЦСКА я у него интересовался этой командой.

    Постараюсь поделиться с моими одноклубниками моим опытом выступлений за крупные клубы. Буду подсказывать молодым советами и помогать им.

    Уровень ЦСКА очень высок. Уверен, что нас ждет прекрасный сезон. «Зенит», как мы знаем, большой клуб, они много инвестируют, есть разница с другими командами, но у меня нет сомнений, что ЦСКА составит конкуренцию любому клубу в РПЛ, будь то «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив» или «Динамо», – сказал Пьянич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.10.2024 17:41
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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1727969065
    ...пять дней в команде, 5 минут на поле и уже такие глубокие мысли)...
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    Питерский князь
    1727971178
    Если ЦСКА поднимется выше срамтака, я не против.
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    ВетеR
    1727975845
    эмблему целовал ?? с детства мечтал ?
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    Max-Min-vkontakte
    1727980095
    Сутрапьянич)
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