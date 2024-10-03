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    • Ари предложил сборной России соперника по товарищескому матчу

    Ари предложил сборной России соперника по товарищескому матчу

    Экс-нападающий сборной России Ари вызвался помочь национальной команде, чтобы избежать отмены октябрьского сбора.

    «Если сборная России не сможет найти себе соперника, то я организую товарищеский матч с моим клубом. Со сборной Бразилии тяжело договориться, но с «Атлетико Сеаренсе» – без проблем.

    Пускай российская команда приезжает ко мне на родину, можем сыграть два, три матча – сколько хотите. Если сложно добираться, то мы с моими игроками можем приехать в Москву и сыграть в «Лужниках».

    Я буду крутым, если организую это. Да и вообще, игра моей команды с моей сборной – это еще круче. Очень хочу этого!» – сказал Ари.

    • Сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года.
    • В сентябре команда ездила во Вьетнам, где разгромила местную сборную со счетом 3:0.
    • «Атлетико Сеаренсе» представляет бразильскую Серию D.

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    Источник: Sport24

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    03.10.2024 16:48
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    Комментарии (2)
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    acor94
    1727967446
    Вот настоящий текущий уровень уважения к нашей сборной. Бразильский 4 дивизион. Зачем унижаться? Прекратите эти позорные сборы с позорным поиском соперников!
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    FWSPM
    1727996540
    Ари красавчик вези свою банду
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