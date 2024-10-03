Ари предложил сборной России соперника по товарищескому матчу

Экс-нападающий сборной России Ари вызвался помочь национальной команде, чтобы избежать отмены октябрьского сбора.

«Если сборная России не сможет найти себе соперника, то я организую товарищеский матч с моим клубом. Со сборной Бразилии тяжело договориться, но с «Атлетико Сеаренсе» – без проблем.

Пускай российская команда приезжает ко мне на родину, можем сыграть два, три матча – сколько хотите. Если сложно добираться, то мы с моими игроками можем приехать в Москву и сыграть в «Лужниках».

Я буду крутым, если организую это. Да и вообще, игра моей команды с моей сборной – это еще круче. Очень хочу этого!» – сказал Ари.