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    Юран ответил, готов ли он возглавить «Оренбург»

    Сергей Юран высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Оренбурга».

    «Готов вести переговоры с «Оренбургом», если поступит предложение. Команда сейчас находится в пограничной и очень непростой ситуации. Все прекрасно знают, сколько клубов я выводил в РПЛ и спасал от вылета в ФНЛ.

    «Оренбург» хочет пригласить Слишковича? Я не знаю, кто такой Слишкович. Я уже говорил по поводу иностранцев (смеется). Посмотрите на турнирную таблицу.

    Первое место занимает «Краснодар» с российским тренером, второе место – «Локомотив» с российским тренером, третье – «Зенит» с российским тренером. Вот и все.

    Готов ли я рассматривать предложения от бывших клубов? Ну, я же уже возвращался в свои бывшие клубы. Если будет предложение, будем разговаривать», – заявил Юран.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.10.2024 16:29
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    Комментарии (2)
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    The only one
    1727966017
    Работа нужна всегда.
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    ...уефан
    1727966942
    ...не успеваешь и уследить кто где тренер)...
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