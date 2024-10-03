Юран ответил, готов ли он возглавить «Оренбург»

Сергей Юран высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Оренбурга».

«Готов вести переговоры с «Оренбургом», если поступит предложение. Команда сейчас находится в пограничной и очень непростой ситуации. Все прекрасно знают, сколько клубов я выводил в РПЛ и спасал от вылета в ФНЛ.

«Оренбург» хочет пригласить Слишковича? Я не знаю, кто такой Слишкович. Я уже говорил по поводу иностранцев (смеется). Посмотрите на турнирную таблицу.

Первое место занимает «Краснодар» с российским тренером, второе место – «Локомотив» с российским тренером, третье – «Зенит» с российским тренером. Вот и все.

Готов ли я рассматривать предложения от бывших клубов? Ну, я же уже возвращался в свои бывшие клубы. Если будет предложение, будем разговаривать», – заявил Юран.