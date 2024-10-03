Юран ответил, готов ли он возглавить «Оренбург»

Сергей Юран высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Оренбурга».
«Готов вести переговоры с «Оренбургом», если поступит предложение. Команда сейчас находится в пограничной и очень непростой ситуации. Все прекрасно знают, сколько клубов я выводил в РПЛ и спасал от вылета в ФНЛ.
«Оренбург» хочет пригласить Слишковича? Я не знаю, кто такой Слишкович. Я уже говорил по поводу иностранцев (смеется). Посмотрите на турнирную таблицу.
Первое место занимает «Краснодар» с российским тренером, второе место – «Локомотив» с российским тренером, третье – «Зенит» с российским тренером. Вот и все.
Готов ли я рассматривать предложения от бывших клубов? Ну, я же уже возвращался в свои бывшие клубы. Если будет предложение, будем разговаривать», – заявил Юран.
- Тренер покинул «Пари НН» в апреле.
- «Оренбург» идет на 14-м месте в РПЛ.
- Сегодня клуб РПЛ уволил главного тренера Давида Деограсию.