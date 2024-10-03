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    Семак высказался о дебютном голе Соболева за «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил первый забитый мяч Александра Соболева в составе петербургской команды.

    • Форвард забил «Акрону» (5:1) в Фонбет Кубке России.
    • Он отличился дебютным голом в 5-м матче.
    • Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 млн евро.

    «Саша Соболев старается, нужно набирать игровой тонус. Для него брака много, но это связано с потерей игрового тонуса.

    Забитый мяч, думаю, придаст ему уверенности. В целом его полезные действия помогают команде добиваться результата», – сказал Семак.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    1727925643
    Зенит получил того, кого давно хотел, копию Дзюбы, забить четвёртый гол Акрону, пятый гол Мордовии, вот это тема любимых питерских нападающих.
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    Garrincha58
    1727936780
    Лучше бы он про комментировал, как он контратаку организовал. Сыграл классно! Теперь видно он сильнее Сергеева и значит всё не зря
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    FRZZ
    1727936967
    Вратарь должен был отбить, не очень сильный был удар.
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    FWSPM
    1727940042
    Гроза вторых составов в деле
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