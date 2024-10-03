Семак высказался о дебютном голе Соболева за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил первый забитый мяч Александра Соболева в составе петербургской команды.

Форвард забил «Акрону» (5:1) в Фонбет Кубке России.

Он отличился дебютным голом в 5-м матче.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 млн евро.

«Саша Соболев старается, нужно набирать игровой тонус. Для него брака много, но это связано с потерей игрового тонуса.

Забитый мяч, думаю, придаст ему уверенности. В целом его полезные действия помогают команде добиваться результата», – сказал Семак.