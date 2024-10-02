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    Виллиан Жозе прокомментировал дебютный гол за «Спартак»

    Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе поделился впечатлениями после кубкового матча с «Динамо».

    • Спартаковцы одержали волевую победу со счетом 3:2.
    • Бразильский форвард забил на 90-й минуте прямым ударом со штрафного.
    • Это его дебютный гол в составе «Спартака».

    – Ты забил первый мяч за команду сегодня.

    – Я очень счастлив, мы проигрывали, но смогли переломить ход встречи и победили.

    – Тренируешь штрафные?

    – Да, много тренирую штрафные удары, делал это и в Испании. Счастлив забить гол.

    – Кто принимал решение, что ты будешь бить?

    – Я попросил у Барко, это было мое решение, я знал, что буду бить.

    – Станкович тебе что‑то сказал про забитый гол?

    – Нет, просто поздравил. Он часто говорит бить, я же нападающий.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.10.2024 22:50
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    Комментарии (6)
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    Опорник1984
    1727902586
    Вилли Пух забил. Счастье та какое.
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    Александр-Каратеев-yandex
    1727927441
    Жозе молодец. Перед тем, как бить штрафной его всего подтрясывало, не верилось, что он забьет, однако попал, порадовал болельщиков.
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    subbotaspartak
    1727932975
    В тебя тут посторонние много плевали, Это не ты, это они попали. Осталось только продолжать. Забивать.
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    zigbert
    1727937444
    А ведь когда он отобрал мяч у Барко, было большое сомнение что Жозе на такое способен. Но как говорится "победителей не судят". Гол получился отменный.
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    balam
    1727957111
    вафлер лещук достал уже
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