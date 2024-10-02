Виллиан Жозе прокомментировал дебютный гол за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе поделился впечатлениями после кубкового матча с «Динамо».

Спартаковцы одержали волевую победу со счетом 3:2.

Бразильский форвард забил на 90-й минуте прямым ударом со штрафного.

Это его дебютный гол в составе «Спартака».

– Ты забил первый мяч за команду сегодня.

– Я очень счастлив, мы проигрывали, но смогли переломить ход встречи и победили.

– Тренируешь штрафные?

– Да, много тренирую штрафные удары, делал это и в Испании. Счастлив забить гол.

– Кто принимал решение, что ты будешь бить?

– Я попросил у Барко, это было мое решение, я знал, что буду бить.

– Станкович тебе что‑то сказал про забитый гол?

– Нет, просто поздравил. Он часто говорит бить, я же нападающий.