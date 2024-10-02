В рамках второго тура Лиги Европы 2024/25 «Бешикташ» примет на своем поле немецкий «Айнтрахт». Обе команды начали групповой этап не лучшим образом: турецкий клуб крупно проиграл «Аяксу» (0:4), а «Айнтрахт» сыграл вничью с «Викторией Пльзень» (3:3), упустив победу в концовке. Ожидается открытый и результативный матч, учитывая атакующий стиль обеих команд.

Анализ команды «Бешикташ»

«Бешикташ» под руководством Джованни ван Бронкхорста показывает неплохие результаты в национальном чемпионате, но в Европе команда столкнулась с серьезными проблемами в обороне. В последнем матче Лиги Европы против «Аякса» турки не смогли справиться с быстрыми атаками соперника, пропустив 4 безответных мяча. В то же время в Суперлиге «Бешикташ» уверенно победил «Кайсериспор» (3:0), что говорит о способности команды восстанавливаться после неудач.

Последние 5 матчей:

Кайсериспор 0:3 Бешикташ (Суперлига)

Аякс 4:0 Бешикташ (Лига Европы)

Бешикташ 2:1 Еюпспор (Суперлига)

Трабзонспор 1:1 Бешикташ (Суперлига)

Бешикташ 2:0 Сивасспор (Суперлига)

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей.

Пропускает в 3 из 4 последних матчей в Лиге Европы.

Анализ команды «Айнтрахт»

«Айнтрахт» под руководством Дино Топпмеллера демонстрирует яркий и результативный футбол. Команда успешно стартовала в Бундеслиге, занимая место в лидирующей группе. В Лиге Европы, несмотря на ничью с «Викторией Пльзень», франкфуртский клуб выглядел опасно в атаке, но нестабильность в обороне остается главной проблемой. В последних 5 играх «Айнтрахт» забил 14 голов, но и пропустил 7, что указывает на открытый стиль игры.

Последние 5 матчей:

Хольштайн Киль 2:4 Айнтрахт (Бундеслига)

Айнтрахт 3:3 Виктория Пльзень (Лига Европы)

Айнтрахт 2:0 Боруссия М (Бундеслига)

Вольфсбург 1:2 Айнтрахт (Бундеслига)

Айнтрахт 3:1 Хоффенхайм (Бундеслига)

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

Забивает в среднем 2.80 гола за игру.

Не проигрывает в 5 последних матчах.

Пропускает в 8 из 10 последних матчей.

Тактический разбор

«Бешикташ» будет стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками после провального матча с «Аяксом». Команда постарается использовать быстрые фланговые атаки и стандарты, чтобы создать опасность у ворот «Айнтрахта». Немецкий клуб, в свою очередь, будет делать ставку на контроль мяча и прессинг на половине соперника. Ключевым фактором станет качество игры в обороне: обе команды имеют проблемы с организацией защиты, что делает этот матч потенциально результативным.

Личные встречи

В официальных матчах команды не встречались. В текущей форме обе команды стремятся играть в атакующий футбол, что обещает зрелищную игру с обилием моментов.

Коэффициенты букмекера:

Победа «Бешикташа»: 2.80

Ничья: 3.50

Победа «Айнтрахта»: 2.40

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют – коэффициент 1.70. Обороны обеих команд нестабильны, а атака выглядит убедительно.

Умеренная ставка: Тотал больше 2,5 – коэффициент 1.85. Учитывая атакующий потенциал и слабую игру в защите, матч может закончиться с большим количеством голов.

Более рискованная ставка: Точный счет 2:2 – коэффициент 10.00. Обе команды способны создать много моментов и обменяться голами, что делает ничью с множеством голов вероятным исходом.

Рекомендация: Точный счет 2:2 за коэффициент 10.00.