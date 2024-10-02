Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Хоффенхайм» – «Динамо» – 3 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Хоффенхайм» – «Динамо» – 3 октября 2024 года

    В рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Хоффенхайм» примет на своем поле «Динамо Киев». Оба клуба стремятся набрать очки, чтобы улучшить свои позиции в группе после неудачных стартовых матчей. Немцы сыграли вничью с «Мидтьюлландом» (1:1), а украинцы уступили «Лацио» (0:3). Встреча на «Рейн-Некар Арене» обещает быть напряженной, учитывая стиль игры обеих команд и текущую форму.

    Анализ команды «Хоффенхайм»

    Под руководством Пеллегрино Матараццо, «Хоффенхайм» переживает непростой период. Команда не может выиграть в 5 последних матчах, испытывая серьезные проблемы в обороне. В последних 5 играх «Хоффенхайм» пропустил 14 голов, что составляет в среднем 2.80 гола за матч. Несмотря на слабую защиту, команда продолжает забивать в каждом из последних 7 матчей, демонстрируя неплохие атакующие качества.

    Последние 5 матчей:

    • Хоффенхайм 3:4 Вердер (Бундеслига)

    • Мидтьюлланд 1:1 Хоффенхайм (Лига Европы)

    • Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм (Бундеслига)

    • Хоффенхайм 1:4 Байер (Бундеслига)

    • Айнтрахт Ф 3:1 Хоффенхайм (Бундеслига)

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 2.80 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

    • Пропускает в 13 последних матчах подряд.

    • Забивает в 7 последних матчах.

    Анализ команды «Динамо Киев»

    «Динамо Киев» под руководством Александра Шовковского выглядит значительно увереннее в защите по сравнению с «Хоффенхаймом». В последних 5 матчах команда пропустила всего 4 гола, что составляет 0.80 гола за игру. После поражения от «Лацио» (0:3) в первом туре Лиги Европы киевляне смогли быстро реабилитироваться, одолев «Левый берег» в чемпионате Украины (3:0). Команда стабильно действует на выезде, что подтверждает их текущая форма.

    Последние 5 матчей:

    • Левый берег 0:3 Динамо Киев (Премьер-лига)

    • Динамо Киев 0:3 Лацио (Лига Европы)

    • Динамо Киев 0:0 Рух (Премьер-лига)

    • Динамо Киев 3:1 Ворскла (Премьер-лига)

    • Заря 0:2 Динамо Киев (Премьер-лига)

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

    • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

    • Забивает в 5 последних матчах.

    Тактический разбор

    «Хоффенхайм» делает ставку на агрессивную игру в атаке, но при этом часто теряет баланс в обороне. Команда старается использовать фланговые атаки и быстрое движение мяча, однако допускает много ошибок в позиционной защите, особенно против организованных соперников. «Динамо Киев», напротив, предпочитает более осторожный стиль, выстраивая игру от обороны и полагаясь на контратаки. Основная задача киевлян – надежная игра в защите и использование слабых мест немцев в переходных фазах.

    Личные встречи

    До этого команды не встречались в официальных матчах, что добавляет интриги предстоящей игре. Исходя из текущей формы и стиля игры обеих команд, «Динамо» имеет хорошие шансы на успешный результат.

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Хоффенхайма»: 2.10

    • Ничья: 3.30

    • Победа «Динамо Киев»: 3.50

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют – коэффициент 1.70. Оборона «Хоффенхайма» нестабильна, но команда уверенно забивает в последних матчах.

    • Умеренная ставка: Ничья – коэффициент 3.30. Учитывая проблемы обеих команд в защите, но и их атакующие возможности, ничья кажется логичным исходом.

    • Более рискованная ставка: Точный счет 1:1 – коэффициент 6.50. Исходя из статистики, обе команды имеют примерно равные шансы на забитые голы.

    Прогноз на точный счет: 1:1 за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2024 19:36
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+