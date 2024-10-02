Стали известны стартовые составы на матч 5 тура Кубка России в котором сыграют «Динамо» и «Спартак». Игра состоится 2 октября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Маричаль, Бальбуэна, Даса, Гагнидзе, Лаксальт, Гладышев, Карраскаль, Макаров, Маухуб.
Главный тренер: Марцел Личка
«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Бабич, Мангаш, Умяров, Пруцев, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Угальде.
Главный тренер: Деян Станкович
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