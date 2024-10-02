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    • Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Спартак»: 2 октября

    Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Спартак»: 2 октября

    Стали известны стартовые составы на матч 5 тура Кубка России в котором сыграют «Динамо» и «Спартак». Игра состоится 2 октября, начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

    Стартовые составы на матч:

    «Динамо»: Лещук, Скопинцев, Маричаль, Бальбуэна, Даса, Гагнидзе, Лаксальт, Гладышев, Карраскаль, Макаров, Маухуб.

    Главный тренер: Марцел Личка

    «Спартак»: Селихов, Хлусевич, Литвинов, Бабич, Мангаш, Умяров, Пруцев, Барко, Бонгонда, Маркиньос, Угальде.

    Главный тренер: Деян Станкович

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2024 18:04
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    Комментарии (6)
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    Питерский князь
    1727881938
    Уверен, игра будет ровна, не спрашивайте почему!? :)))
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    timon2401
    1727882850
    опять без Дуарте??((( он что, в кроссовок ему насрал?! зато Хлусевич и Литвинов опять в "защите"!!! что то Деян мутит((((
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    fakeid
    1727885073
    позор! рылы!
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    baruskinand
    1727886253
    Не играйте на футболе, тем более на сборных – тут только сливать бабки. Лучше не хоккее катать, тем более НХЛ стартовал. Я играю на nhlprognoz точка ru. Найдёте в любом поиске.
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    alefreddy
    1727888223
    оборона никакая кроме Мангаша.Рябчук слабее гораздо
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