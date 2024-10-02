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    Тренер «Боруссии» Д оценил разгром «Селтика» со счетом 7:1

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин прокомментировал победу над «Селтиком» (7:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    «Я чрезвычайно доволен, но я также могу взглянуть на эту игру с другого ракурса. Самым приятным было то, как мы справлялись со своими обязанностями. Мы всегда стремимся идти вперeд, и нас трудно победить, когда мы так играем. Я был невероятно доволен тем, сколько усилий мы приложили – вот какую мы установили планку. Мы сделали важные шаги в нашем развитии», – сказал Шахин.

    • Хет-трик у «Боруссии» сделал Карим Адейеми, два гола на счету Серу Гирасси, по разу отличились Эмре Джан и Феликс Нмеча. У «Селтика» гол забил Дайзен Маэда.
    • Дортмундцы занимают 1-е место в общей группе ЛЧ на данный момент.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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    02.10.2024 12:50
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