Тренер «Боруссии» Д оценил разгром «Селтика» со счетом 7:1

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин прокомментировал победу над «Селтиком» (7:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я чрезвычайно доволен, но я также могу взглянуть на эту игру с другого ракурса. Самым приятным было то, как мы справлялись со своими обязанностями. Мы всегда стремимся идти вперeд, и нас трудно победить, когда мы так играем. Я был невероятно доволен тем, сколько усилий мы приложили – вот какую мы установили планку. Мы сделали важные шаги в нашем развитии», – сказал Шахин.