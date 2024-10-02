Гвардиола прокомментировал разгром «Слована»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды в гостях над «Слованом» (4:0) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Нам нужно было выполнить свою работу. У нас прекрасная команда, мы хорошо сыграли, создали много моментов и впервые набрали три очка в этом розыгрыше.

Мы говорили о том, что нужен еще один гол, при 3:0 все было практически закончено. Соперник защищался отважно, но после 2:0 и всех тех моментов, которые у нас были, мы действовали терпеливо и хорошо атаковали. Иногда надо было делать это быстрее, но результат хороший.

Я получаю удовольствие от работы с этой командой. Мне это очень нравится», – сказал Гвардиола.