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    Гвардиола прокомментировал разгром «Слована»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды в гостях над «Слованом» (4:0) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    «Нам нужно было выполнить свою работу. У нас прекрасная команда, мы хорошо сыграли, создали много моментов и впервые набрали три очка в этом розыгрыше.

    Мы говорили о том, что нужен еще один гол, при 3:0 все было практически закончено. Соперник защищался отважно, но после 2:0 и всех тех моментов, которые у нас были, мы действовали терпеливо и хорошо атаковали. Иногда надо было делать это быстрее, но результат хороший.

    Я получаю удовольствие от работы с этой командой. Мне это очень нравится», – сказал Гвардиола.

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    Источник: BBC

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    02.10.2024 07:53
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