Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем spam2009!

Осень почти полностью вступила в свои права, наступил октябрь. Пришла пора поздравить участников сентябрьского «Конкурса прогнозов».

В сентябре мы сыграли 24 тура. Лучше других себя на этой дистанции показали следующие участники.

1. spam2009 – 29603 баллов.

2. Damir07 – 28792.

3. Urry – 28646.

4. Александр-Каратеев-yandex – 28607.

5. kazak1975 – 28254.

Совершенно новый топ-5 по сравнению с прошлым месяцем. Желаем не сбавлять оборотов, а кому-то – прибавлять!

По традиции всех благодарим за участие. Приглашаем приступить к октябрьскому сезону! Там уже доступны еврокубковые матчи этой недели.

Также приглашаем к участию в другой нашей игровой активности – «Невидимке». Отгадывайте футболистов, проводите время с пользой для ума!

Подписывайтесь на наш телеграм-бот. Подробный рассказ о нем здесь.

Спасибо за внимание.