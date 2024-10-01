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    Титов подвел итоги первой трети сезона РПЛ

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов порассуждал о промежуточных итогах чемпионата России-2024/25.

    • В РПЛ прошло 10 туров – 1/3 сезона.
    • Турнирную таблицу лиги можно посмотреть здесь.

    «Плюс-минус всe понятно. В первой восьмeрке команды, которые должны там быть. Есть команды-новички: «Акрон» и «Динамо Мх», которые приятно удивили.

    «Факел» имеет новый стадион, очень хотелось бы, чтобы этот футбольный город, к которому я отношусь с большим уважением, к болельщикам и к моим друзьям, которые там работают, не вылетел. К сожалению, у них что-то пока не получается.

    Сегодня все хотят обыграть «Зенит». Мы видим, что в каждом матче у питерцев борьба с собой и с соперником тоже. Не всегда всe получается. Надо отдать должное тренерскому штабу «Зенита», потому что очень сложно седьмой год держать уровень.

    Я сегодня на 200 процентов уже не скажу, что «Зенит» выиграет РПЛ. Все команды играют против них. «Спартак» мог выигрывать в Питере, «Динамо» могло отобрать очки.

    Мне очень нравится, что в каждом туре есть интрига. Все клубы стараются, наш чемпионат прибавляет в качестве», – сказал Титов.

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    Источник: Metaratings

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    01.10.2024 13:57
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