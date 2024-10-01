Арт-директор «Реала» шокирован поведением фанатов «Атлетико»: «Расизм – это зло, которое должно быть строго наказуемо»

Арт-директор «Реала» Джордан Бахо назвал матч команды с «Атлетико» (1:1) в 8-м туре Примеры худшим, который он посещал.

«Я посетил худший матч в своей жизни не с футбольной, а с человеческой точки зрения.

Сотни фанатов «Атлетико» скандировали «обезьяна» в адрес Винисиуса Жуниора и изображали обезьян звуками, сопровождая это отвратительными расистскими оскорблениями, как со стороны взрослых, так и со стороны маленьких детей.

Еще никогда в жизни я не чувствовал себя так плохо, атмосфера была очень тяжелой. Я до сих пор в шоке от того, что увидел.

Расизм – это зло, которое должно быть строго наказуемо. Ему нет места нигде. Мы всегда с тобой, Винисиус», – написал Бахо.