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    • Арт-директор «Реала» шокирован поведением фанатов «Атлетико»: «Расизм – это зло, которое должно быть строго наказуемо»

    Арт-директор «Реала» шокирован поведением фанатов «Атлетико»: «Расизм – это зло, которое должно быть строго наказуемо»

    Арт-директор «Реала» Джордан Бахо назвал матч команды с «Атлетико» (1:1) в 8-м туре Примеры худшим, который он посещал.

    «Я посетил худший матч в своей жизни не с футбольной, а с человеческой точки зрения.

    Сотни фанатов «Атлетико» скандировали «обезьяна» в адрес Винисиуса Жуниора и изображали обезьян звуками, сопровождая это отвратительными расистскими оскорблениями, как со стороны взрослых, так и со стороны маленьких детей.

    Еще никогда в жизни я не чувствовал себя так плохо, атмосфера была очень тяжелой. Я до сих пор в шоке от того, что увидел.

    Расизм – это зло, которое должно быть строго наказуемо. Ему нет места нигде. Мы всегда с тобой, Винисиус», – написал Бахо.

    • Игру приостанавливали из-за бросания фанатами «Атлетико» предметов в Тибо Куртуа во втором тайме.
    • Комитет по борьбе с насилием Королевской федерации испанского футбола сообщил, что рассмотрит оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора.

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    Источник: infobae

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    01.10.2024 09:01
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