Аршавин – о «Ростове»: «Раньше было понятно, для чего эта команда, а сейчас у них кризис жанра»

Андрей Аршавин оценил результаты «Ростова» в сезоне-2024/25.

«Мне кажется, в «Ростове» наблюдается кризис жанра. Раньше было понятно, для чего эта команда: она брала игроков, заигрывала и продавала.

Но года два или полтора назад руководство клуба решило сохранять своих лучших игроков, так как команда показывала высокие результаты, но сейчас этого нет.

Они не продают Осипенко и Глебова, даже получая привлекательные предложения от «Краснодара», – сказал Аршавин.