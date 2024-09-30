Аршавин – о «Ростове»: «Раньше было понятно, для чего эта команда, а сейчас у них кризис жанра»

Андрей Аршавин оценил результаты «Ростова» в сезоне-2024/25.
«Мне кажется, в «Ростове» наблюдается кризис жанра. Раньше было понятно, для чего эта команда: она брала игроков, заигрывала и продавала.
Но года два или полтора назад руководство клуба решило сохранять своих лучших игроков, так как команда показывала высокие результаты, но сейчас этого нет.
Они не продают Осипенко и Глебова, даже получая привлекательные предложения от «Краснодара», – сказал Аршавин.
- «Ростов» набрал 12 очков в 10 турах РПЛ.
- Команда занимает 8-е место в таблице чемпионата.
- В двух последних домашних матчах против дебютантов лиги ростовчане заработали только 1 балл.
Источник: «Матч ТВ»