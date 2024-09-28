Стали известны стартовые составы на матч 10 тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и «Спартак». Игра состоится 28 сентября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Монтес, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Самошников, Пиняев, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Спартак»: Максименко, Денисов, Абена, Бабич, Рябчук, Литвинов, Зобнин, Барко, Бонгонда, Угальде, Николсон.

Главный тренер: Деян Станкович

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