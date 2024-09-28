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  • Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Спартак»: 28 сентября

Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Спартак»: 28 сентября

28 сентября 2024, 15:22
9

Стали известны стартовые составы на матч 10 тура РПЛ в котором сыграют «Локомотив» и «Спартак». Игра состоится 28 сентября, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Монтес, Ньямси, Ненахов, Баринов, Батраков, Карпукас, Самошников, Пиняев, Воробьев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Спартак»: Максименко, Денисов, Абена, Бабич, Рябчук, Литвинов, Зобнин, Барко, Бонгонда, Угальде, Николсон.

Главный тренер: Деян Станкович

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (9)
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timon2401
1727527123
видимо Станкович тож в две дудки дует((( очередной раз вечно привозящий Литвинов и Денисов в старте...видимо агенты этих "игроков" очень сдружились с Деяном(((
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Yegres
1727527530
Станкович хочет уже неустойку скорее получить
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Бригадный
1727527931
Ну, что, болезные. Порвет сегодня Батрак хрюканов?
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волчарик
1727527957
Я за здоровую конкуренцию ,путейцам успеха а с вами будем в личке решать.
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Ровесник Романцева
1727528843
Наконец Абена вместо Литвинова!
Ответить
волчарик
1727529787
Поросятки а про позор не забудьте покричать когда вас Локо сделает.
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alefreddy
1727534113
Да опять Литва с Денисом не уровень они команды
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