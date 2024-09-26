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  • В Госдуме отреагировали на вручение четырем футболистам грамот от Минобороны РФ

В Госдуме отреагировали на вручение четырем футболистам грамот от Минобороны РФ

26 сентября 2024, 21:09
4

Депутат Госдумы России Светлана Журова похвалила игроков РПЛ, которым объявили благодарность за оказанную гуманитарную помощь и доставку необходимого имущества для выполнения боевых задач в зоне СВО.

Добровольческий корпус Министерства обороны РФ наградил грамотами Георгия Джикию («Химки»), Александра Соболева («Зенит»), Игоря Акинфеева (ЦСКА) и Станислава Магкеева («Пари НН»).

«Молодцы! Часто многие люди оказывают помощь, просто не афишируют это, а потом неожиданно для всех появляется благодарность.

Наверняка они не кричали на каждом углу, что они это делали. Благотворительная помощь обычно так и оказывается. Потом те люди, которым они помогли, их благодарят. А когда говорят на всю страну...

Нас тоже иногда упрекают: «Вы не помогаете, не делаете». Но мы просто не всегда об этом говорим. И многие люди не считают нужным говорить, особенно когда это касается благотворительности, за это необязательно сразу получить награду.

Да и награда, скорее всего, бывает удивительным фактом для тех, кто эту благотворительную помощь оказывает», – сказала Журова.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Химки Зенит ЦСКА Нижний Новгород Акинфеев Игорь Джикия Георгий Соболев Александр Магкеев Станислав
Комментарии (4)
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sochi-2013
1727380065
Неожиданно.
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russkiisergei
1727382109
журова становится популярна!!! видимо собралась в эскорт
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Борис34684
1737969747
Молодцы, что тут можно сказать.
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