В Госдуме отреагировали на вручение четырем футболистам грамот от Минобороны РФ

Депутат Госдумы России Светлана Журова похвалила игроков РПЛ, которым объявили благодарность за оказанную гуманитарную помощь и доставку необходимого имущества для выполнения боевых задач в зоне СВО.

Добровольческий корпус Министерства обороны РФ наградил грамотами Георгия Джикию («Химки»), Александра Соболева («Зенит»), Игоря Акинфеева (ЦСКА) и Станислава Магкеева («Пари НН»).

«Молодцы! Часто многие люди оказывают помощь, просто не афишируют это, а потом неожиданно для всех появляется благодарность.

Наверняка они не кричали на каждом углу, что они это делали. Благотворительная помощь обычно так и оказывается. Потом те люди, которым они помогли, их благодарят. А когда говорят на всю страну...

Нас тоже иногда упрекают: «Вы не помогаете, не делаете». Но мы просто не всегда об этом говорим. И многие люди не считают нужным говорить, особенно когда это касается благотворительности, за это необязательно сразу получить награду.

Да и награда, скорее всего, бывает удивительным фактом для тех, кто эту благотворительную помощь оказывает», – сказала Журова.