Аршавин объяснил, почему «Зенит» летом покупал российских футболистов, а не иностранцев

Андрей Аршавин высказался о приоритетах «Зенита» на трансферном рынке.

– «Зенит» непривычно для себя последних лет усиливался русскими футболистами, подписав лишь одного иностранца [Гонду]. Почему?

– Ситуация подсказывала, что нужны новые русские футболисты, вот и все.

– Хотели создать русский костяк?

– «Зенит» все равно пока построен на иностранцах. Просто были нужны сильные русские футболисты.