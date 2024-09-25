Аршавин объяснил, почему «Зенит» летом покупал российских футболистов, а не иностранцев

Андрей Аршавин высказался о приоритетах «Зенита» на трансферном рынке.
- Клуб летом потратил на новичков 42,86 млн евро.
- Состав «Зенита» пополнили Лусиано Гонду, Александр Соболев, Евгений Латышонок, Сергей Волков, Максим Глушенков и Юрий Горшков.
- Петербуржцы идут за 7-м чемпионством подряд, лидируя в РПЛ после 9 туров.
– «Зенит» непривычно для себя последних лет усиливался русскими футболистами, подписав лишь одного иностранца [Гонду]. Почему?
– Ситуация подсказывала, что нужны новые русские футболисты, вот и все.
– Хотели создать русский костяк?
– «Зенит» все равно пока построен на иностранцах. Просто были нужны сильные русские футболисты.