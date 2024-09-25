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    • Аршавин объяснил, почему «Зенит» летом покупал российских футболистов, а не иностранцев

    Аршавин объяснил, почему «Зенит» летом покупал российских футболистов, а не иностранцев

    Андрей Аршавин высказался о приоритетах «Зенита» на трансферном рынке.

    – «Зенит» непривычно для себя последних лет усиливался русскими футболистами, подписав лишь одного иностранца [Гонду]. Почему?

    – Ситуация подсказывала, что нужны новые русские футболисты, вот и все.

    – Хотели создать русский костяк?

    «Зенит» все равно пока построен на иностранцах. Просто были нужны сильные русские футболисты.

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    Источник: Sport24

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    25.09.2024 20:33
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    Комментарии (5)
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    TOMSON
    1727289125
    Потому что низкое качество у русских игроков. Нет гарантий, что они не будут портить игру своим присутствием на поле, не говоря уже об усилении этой игры. Поэтому приходится работать, как сито скупая всех кто хоть чего то из себя представляет.
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    Garrincha58
    1727296590
    кроме вратаря остальные нафиг не нужны
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    Каратель помойников
    1727327242
    Просто как начался воронежский клич про зеню,тогда и зачесались.думали сейчас накупят россиян и всё будет хорошо.но этим они только всё усложнили
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    Спартач80
    1727341676
    Потому что поняли, что "Зенит - позор российского футбола" =)))
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