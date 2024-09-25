Слишкович указал на уникальность Пьянича для РПЛ

Экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович объяснил, почему Миралем Пьянич усилит ЦСКА.

«Пьянич – «реджиста», как говорят в Италии. Он первый и единственный такой игрок России.

Есть команды, которые пробовали сделать своих «реджиста», но они просто такими не родились. В «Ювентусе», «Роме», «Лионе» Пьянич показал, какой он игрок. Показал свой класс. В «Барсе» что-то не получилось, но мы знаем, что он умеет.

Миралем приезжает из чемпионата, который нельзя сравнивать с Россией, тренировки в Эмиратах другие. Сколько ему нужно адаптироваться – вопрос.

Но то, что Пьяничу 34 года – не проблема. Он очень умный игрок. Много не бегает, но бегает где надо, одним пасом или штрафным ударом он будет способен решить игру для ЦСКА. Сколько он умеет с мячом, мне рассказывать не нужно», – сказал Слишкович.