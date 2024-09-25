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    Слишкович указал на уникальность Пьянича для РПЛ

    Экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович объяснил, почему Миралем Пьянич усилит ЦСКА.

    «Пьянич – «реджиста», как говорят в Италии. Он первый и единственный такой игрок России.

    Есть команды, которые пробовали сделать своих «реджиста», но они просто такими не родились. В «Ювентусе», «Роме», «Лионе» Пьянич показал, какой он игрок. Показал свой класс. В «Барсе» что-то не получилось, но мы знаем, что он умеет.

    Миралем приезжает из чемпионата, который нельзя сравнивать с Россией, тренировки в Эмиратах другие. Сколько ему нужно адаптироваться – вопрос.

    Но то, что Пьяничу 34 года – не проблема. Он очень умный игрок. Много не бегает, но бегает где надо, одним пасом или штрафным ударом он будет способен решить игру для ЦСКА. Сколько он умеет с мячом, мне рассказывать не нужно», – сказал Слишкович.

    • Пьянич присоединится к ЦСКА в качестве свободного агента.
    • Он заключит контракт по схеме «1+1».
    • Полузащитник летом покинул «Шарджу» из ОАЭ.
    • Рыночная стоимость балканца – 3 миллиона евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    25.09.2024 17:46
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    Комментарии (3)
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    Desma
    1727278734
    "Много не бегает, но бегает где надо," В 34 года полузащитник усилит? Один в мире футболист мог не бегать, пешком ходить и забивать это Ибрагимович. Других на сегодняшний день нет. Чтож, за даром, так за даром..........
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    Интерес
    1727284366
    Главное,он политически гибкий ,как шланг,и легко адаптируется к политической ситуации страны пребывания,извлекая из этого материальную выгоду.Как грится."политическая "женщина с низкой социальной ответственностью,превращённой в древнейшую профессию"! Ага,тут меня крестиками не запикаешь!
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    Vlad-VS-google
    1727330742
    Еще один бесплатный приз, так обожаемый пони.
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