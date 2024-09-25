Петржела объяснил, почему не верит в частичное снятие бана с России

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможное частичное снятие бана с России.

Глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов сообщил, что большинство стран УЕФА готовы снять бан с России, но только для команд не старше 18 лет.

«Возможное возвращение юношеской и молодeжной сборной России? Вряд ли это случится в ближайшее время. Игры с любыми российскими сборными будут бойкотироваться, а УЕФА это не надо. Сейчас слишком сложно организовать матч с участием российской сборной по соображениям безопасности», – сказал чех.