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    • Петржела объяснил, почему не верит в частичное снятие бана с России

    Петржела объяснил, почему не верит в частичное снятие бана с России

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможное частичное снятие бана с России.

    • Глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов сообщил, что большинство стран УЕФА готовы снять бан с России, но только для команд не старше 18 лет.

    «Возможное возвращение юношеской и молодeжной сборной России? Вряд ли это случится в ближайшее время. Игры с любыми российскими сборными будут бойкотироваться, а УЕФА это не надо. Сейчас слишком сложно организовать матч с участием российской сборной по соображениям безопасности», – сказал чех.

    • Россию отстранили в 2022 году.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.09.2024 07:50
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