Шалимов сделал вывод из скандальных слов Глушенкова про сборную России

Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов прокомментировал резонансное заявление Максима Глушенкова о выступлениях за команду.

Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.

«Отдельно – о Глушенкове и его словах про сборную. Такое просто так не говорят. Видимо, отношения с тренером сборной складываются непросто. И кроме того, вряд ли приятно было слышать про предпочтение тренировок с Венделом и Клаудиньо российским игрокам «Зенита» – с ними, получается, не очень тренироваться. Но по большому счету, о том, что полет во Вьетнам и игра там – не лучшее решение, думают большинство игроков сборной. Кроме, возможно, дебютантов.

Сборная должна собираться и играть. Но точно так же надо искать и более серьезных соперников, и играть дома. Людям сборная нужна, это показывают и игры и в Москве, и в других городах страны. Поэтому тут надо говорить как о не самом лучшем высказывании Максима, так и о слишком эмоциональной реакции на эти слова. Глушенков имел в виду, что игры во Вьетнаме – не самая классная история, но от сборной он не отказывался», – сказал Шалимов.