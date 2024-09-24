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    • Шалимов сделал вывод из скандальных слов Глушенкова про сборную России

    Шалимов сделал вывод из скандальных слов Глушенкова про сборную России

    Бывший игрок сборной России Игорь Шалимов прокомментировал резонансное заявление Максима Глушенкова о выступлениях за команду.

    • Нападающий «Зенита» сказал, что у него нет мотивации участвовать в товарищеских матчах национальной команды.

    «Отдельно – о Глушенкове и его словах про сборную. Такое просто так не говорят. Видимо, отношения с тренером сборной складываются непросто. И кроме того, вряд ли приятно было слышать про предпочтение тренировок с Венделом и Клаудиньо российским игрокам «Зенита» – с ними, получается, не очень тренироваться. Но по большому счету, о том, что полет во Вьетнам и игра там – не лучшее решение, думают большинство игроков сборной. Кроме, возможно, дебютантов.

    Сборная должна собираться и играть. Но точно так же надо искать и более серьезных соперников, и играть дома. Людям сборная нужна, это показывают и игры и в Москве, и в других городах страны. Поэтому тут надо говорить как о не самом лучшем высказывании Максима, так и о слишком эмоциональной реакции на эти слова. Глушенков имел в виду, что игры во Вьетнаме – не самая классная история, но от сборной он не отказывался», – сказал Шалимов.

    • У 25-летнего Глушенкова всего 2 матча за сборную. Последний – в сентябре 2023 года.
    • Его включили в расширенный состав национальной команды на сентябрьские матчи, но в итоговую заявку он не попал из-за перелома руки.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    24.09.2024 15:26
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    Комментарии (6)
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    DOCTOR PENALTY
    1727181164
    Мастер-класс от Шалимова как надо спускать на тормозах перегретую ситуацию. ***
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    andrei-sarap-yandex
    1727201327
    ШАЛИМОВА слушать .себя не уважать...как они развалили команду СССР....пошёл на тренера и развалил классную команду СССР ..МРАЗЬ
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    Osianin1969
    1727246717
    Если бы эти слова про сборную сказали образно говоря лучшие футболисты страны Сальников, Нетто, Федотов, Численко, Черенков, Яшин, Маслаченко и тд. Тогда было бы понятно, а то Глушенков никто и звать его никак самовлюбленная звизда.
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    Shuriak
    1727263887
    Оценка Шалимова лучшая и самая адекватная из тех,что я читал.А то призывают чуть ли не расстрелять парня.А если бы их накрыло циклоном с фатальным исходом,чтобы тогда говорили?Не хер было лететь в такую даль,да ещё в сезон циклонов.
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