Экс-судья – о работе Иванова на матче «Спартак» – «Динамо»: «Одним моментом все загадил»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 9-го тура чемпионата страны «Спартак» – «Динамо» (2:2). Игру обслуживала бригада во главе с Сергеем Ивановым.

«Арбитр ведeт игру, это дерби, всe понятно. И всe вроде хорошо. И тут Иванов не назначает простой 11-метровый в ворота «Динамо». Момент лeгкий, Иванов сам должен был увидеть, что мяч попал в поднятую вверх руку. Позиция позволяла. Ладно, назначил после вмешательства VAR.

Момент, когда Лунeв выпрыгнул и попал по Бабичу, – нормальное игровое столкновение. Борьба за мяч, кто сыграл, тот и молодец. Иванов правильно продолжил игру.

Удаление Маухуба на 74-й минуте – непонятное. Нельзя за такое удалять. Бонгонда до этого постоянно падал, выпрашивал и махал руками – Иванов продолжал игру, никакой реакции. А здесь почему по-другому? Надо же не только на ноги смотреть, а на весь эпизод. Ну упал Маухуб, ну схватился за ногу. Продолжи игру и потом напихай.

Вместо этого Иванов показал вторую жeлтую, зная, что VAR в таком случае вмешаться не может. А ведь Иванов – арбитр ФИФА. Ни по рекомендациям ФИФА, ни по рекомендациям УЕФА это не вторая жeлтая. Всю игру работал и одним моментом всe загадил», – сказал Федотов.