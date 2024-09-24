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    • Экс-судья – о работе Иванова на матче «Спартак» – «Динамо»: «Одним моментом все загадил»

    Экс-судья – о работе Иванова на матче «Спартак» – «Динамо»: «Одним моментом все загадил»

    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил судейство в матче 9-го тура чемпионата страны «Спартак»«Динамо» (2:2). Игру обслуживала бригада во главе с Сергеем Ивановым.

    «Арбитр ведeт игру, это дерби, всe понятно. И всe вроде хорошо. И тут Иванов не назначает простой 11-метровый в ворота «Динамо». Момент лeгкий, Иванов сам должен был увидеть, что мяч попал в поднятую вверх руку. Позиция позволяла. Ладно, назначил после вмешательства VAR.

    Момент, когда Лунeв выпрыгнул и попал по Бабичу, – нормальное игровое столкновение. Борьба за мяч, кто сыграл, тот и молодец. Иванов правильно продолжил игру.

    Удаление Маухуба на 74-й минуте – непонятное. Нельзя за такое удалять. Бонгонда до этого постоянно падал, выпрашивал и махал руками – Иванов продолжал игру, никакой реакции. А здесь почему по-другому? Надо же не только на ноги смотреть, а на весь эпизод. Ну упал Маухуб, ну схватился за ногу. Продолжи игру и потом напихай.

    Вместо этого Иванов показал вторую жeлтую, зная, что VAR в таком случае вмешаться не может. А ведь Иванов – арбитр ФИФА. Ни по рекомендациям ФИФА, ни по рекомендациям УЕФА это не вторая жeлтая. Всю игру работал и одним моментом всe загадил», – сказал Федотов.

    • После матча «Динамо» обратилось в ЭСК РФС с просьбой дать оценку эпизоду с удалением Эль-Мехди Маухуба.
    • Первое предупреждение марокканец, вышедший на замену на 69-й минуте, получил на 71-й за демонстративное несогласие с решением арбитра в одном из эпизодов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    24.09.2024 12:32
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    Комментарии (4)
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    FCSpartakM
    1727182450
    Бонгонда хотя бы от касаний симулирует. Тут чувак упал от воздуха и держится за ноги, потом переобувается и говорит, что его держали. Я думаю, даже динамо понимает, что там больше вины игрока. Но удалять за такое в больших матчах не стоит. Видимо Иванов захотел самоутвердиться. А для игрока урок, что провоцировать на пустом месте не нужно
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    Ziklop
    1727186295
    в первом тайме срывы атак без попыток играть в мяч, это 100% желтые карты он их не даёт, там и удары по ногам и держание руками.. хорошо до драки не дошло. скромно Федот про одну ошибку....
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    VPERDIV SPARTAK
    1727204733
    Гаденыш спартаковский
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