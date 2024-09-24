Личка оценил состав «Динамо» в сравнении со «Спартаком», ЦСКА и «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил текущее комплектование команды.

«Доволен ли комплектованием команды? Понятно, что я был бы рад и другим новым футболистам в команде. У нас действительно не все получилось так, как мы хотели. Но нужно работать с той командой, которая есть.

Я уверен, что этот состав может конкурировать с командами уровня «Спартака» и ЦСКА. Понятно, что «Зенит» будет всегда на уровень выше, но и этим составом мы хотим биться», – сказал Личка.