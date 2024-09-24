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    Радимов назвал фаворита матча «Краснодар» – «Зенит»

    Бывший полузащитник ЦСКА, «Сарагосы», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о матче 10-го тура РПЛ между «Краснодаром» и петербургским клубом.

    «Я не думаю, что «Зенит» фаворит. «Краснодар» сейчас на ходу – не проиграл ни одного матча в чемпионате. На своем стадионе в кои‑то веки, как минимум, 50 на 50. Или даже «Краснодар» фаворит при своих болельщиках. Плюс у «Зенита» будет дорога», – сказал Радимов.

    • Игра пройдет в субботу, 28 сентября, начало в 19:30 (мск).
    • После 9 туров «Зенит» с 23 очками лидирует в РПЛ, «Краснодар» с 21 очком занимает второе место.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.09.2024 08:39
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    Комментарии (10)
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    Max-Min-vkontakte
    1727157156
    Тут уж точно, возможны все три варианта
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    Ziklop
    1727162555
    наконец без шапко закидательства и выпендронов!!!
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    The only one
    1727164901
    фаворит газпрём. но всяко может быть...
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    Каратель помойников
    1727168202
    Я когда про дорогу слышу,сразу смешно..на подводах млять добираются,а часть дороги пешком) бедняжки
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    Мордаванин
    1727169301
    фаворит локомотив если батрак не запьёт
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    Январь 59
    1727172245
    Болеть буду за Краснодар. А как сложится и у кого не сложится посмотрим.
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    FWSPM
    1727173985
    трезвый радимов)
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