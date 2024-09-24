Радимов назвал фаворита матча «Краснодар» – «Зенит»

Бывший полузащитник ЦСКА, «Сарагосы», «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о матче 10-го тура РПЛ между «Краснодаром» и петербургским клубом.

«Я не думаю, что «Зенит» фаворит. «Краснодар» сейчас на ходу – не проиграл ни одного матча в чемпионате. На своем стадионе в кои‑то веки, как минимум, 50 на 50. Или даже «Краснодар» фаворит при своих болельщиках. Плюс у «Зенита» будет дорога», – сказал Радимов.