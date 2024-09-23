Лапочкин указал на судейскую ошибку в матче «Спартак» – «Динамо»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин проанализировал решение Сергея Иванова показать красную карточку нападающему «Динамо» Эль-Мехди Маухубу в воскресном дерби со «Спартаком».

Марокканца удалили на 75-й минуте за вторую желтую карточку.

Он получивший предупреждение за симуляцию.

Динамовцы спасли ничью 2:2, забив на 94-й минуте.

«За длинный язык Маухубу дали первую желтую, а вторая была уже за симуляцию. Конечно же, там есть элементы симуляции, но есть и физический контакт.

Мажич с момента своего прихода неоднократно говорил, что вторая желтая карточка должна быть очевидная, такая, что всем все понятно.

В этом эпизоде мы не видим явной второй желтой. Мне кажется, что в данном эпизоде Иванов ошибся и погорячился, удалив Маухуба с поля», – сказал Лапочкин.