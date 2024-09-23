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    • Лапочкин указал на судейскую ошибку в матче «Спартак» – «Динамо»

    Лапочкин указал на судейскую ошибку в матче «Спартак» – «Динамо»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин проанализировал решение Сергея Иванова показать красную карточку нападающему «Динамо» Эль-Мехди Маухубу в воскресном дерби со «Спартаком».

    • Марокканца удалили на 75-й минуте за вторую желтую карточку.
    • Он получивший предупреждение за симуляцию.
    • Динамовцы спасли ничью 2:2, забив на 94-й минуте.

    «За длинный язык Маухубу дали первую желтую, а вторая была уже за симуляцию. Конечно же, там есть элементы симуляции, но есть и физический контакт.

    Мажич с момента своего прихода неоднократно говорил, что вторая желтая карточка должна быть очевидная, такая, что всем все понятно.

    В этом эпизоде мы не видим явной второй желтой. Мне кажется, что в данном эпизоде Иванов ошибся и погорячился, удалив Маухуба с поля», – сказал Лапочкин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.09.2024 21:57
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    Комментарии (9)
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    Persona_non_Grata
    1727126535
    Согласен с Лапочкиным ... А в целом судья не реагировал на достаточно явные фолы - борьба борьбой, но нарушения всё же есть нарушения...
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    serhio80
    1727127012
    лапочкин сам ошибка) лапочкин наверное сам лично слышал что длинный язык мухубы наговорил и какие кары анальные ему за это, кроме желтой были обещаны)
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    BAIv
    1727137140
    Личная неприязнь или личный карман!
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    WILDLING_HRUNDEL
    1727147472
    Иванов постоянно подсуживает спартаку!! Посмотрите статистику игр спартака с его судейством,ни одного поражения спама!! Ни одного!!
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    WILDLING_HRUNDEL
    1727147564
    Многие судьи за Спартак ,вот и карася подмяли каким то образом!! Когда уже расформируют тушинский колхоз за его делишки
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    vadikrew
    1727152974
    Контакт может и был, где-то высоко в горах. Но тогда какоВа улия этот перец упал и хватался за ногу корчась от боли? Вот за эту уйню и получил карточку. Если б просто упал, встал и пошёл, то не получил бы.
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    erybov1965
    1727162770
    В правилах не должно быть понятия погорячился.Не должно быть понятия явная,не явная.Тогда не будет места для различный отклонений от правил.Лапочкину ли об этом не знать.Если сделал все по правилам,никакой ошибки нет.Только судить должны одинаково во всех играх и не ссылаться на различные эмоции,домыслы и комментарии к правилам.Закон есть закон.Тогда будет видно,судья намеренно это сделал или ошибся.
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