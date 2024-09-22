Ловчев – о судействе в матче «Спартак» – «Динамо»: «Я дурею от наших арбитров»

Бывшему игроку «Спартака» и «Динамо» Евгению Ловчеву не понравилось судейство в матче команд в 9-м туре РПЛ (2:2).

В поле судил ростовчанин Сергей Иванов.

Во 2-м тайме он показал 2 желтые карточки динамовцу Эль-Мехди Маухубу.

«Я дурею от наших судей, просто дурею. Судья по большому счету испортил игру удалением. Наверное, там и было что‑то на карточку, но надо понимать, что играет «Спартак» и «Динамо», игра получается зрелищной.

Зачем судья решил наказать Маухуба? Там не было чего‑то такого, чтобы давать вторую желтую и удалять игрока с поля. Это уже не первый раз», – сказал Ловчев.