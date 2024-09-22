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    • Ловчев – о судействе в матче «Спартак» – «Динамо»: «Я дурею от наших арбитров»

    Ловчев – о судействе в матче «Спартак» – «Динамо»: «Я дурею от наших арбитров»

    Бывшему игроку «Спартака» и «Динамо» Евгению Ловчеву не понравилось судейство в матче команд в 9-м туре РПЛ (2:2).

    • В поле судил ростовчанин Сергей Иванов.
    • Во 2-м тайме он показал 2 желтые карточки динамовцу Эль-Мехди Маухубу.

    «Я дурею от наших судей, просто дурею. Судья по большому счету испортил игру удалением. Наверное, там и было что‑то на карточку, но надо понимать, что играет «Спартак» и «Динамо», игра получается зрелищной.

    Зачем судья решил наказать Маухуба? Там не было чего‑то такого, чтобы давать вторую желтую и удалять игрока с поля. Это уже не первый раз», – сказал Ловчев.

    • «Динамо» ушло от поражения в компенсированное время 2-го тайма.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.09.2024 23:13
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    Комментарии (35)
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    vvv123
    1727048568
    А я дурею от этого старого борова Ловчева!
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    neim
    1727049379
    А где же наш "друг" Карасёв сегодня был? Ах да, им вчера не довольны были в Ростове. И так практически каждый тур. То один свистун накосячил, то второй, как не меняй их местами.
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    R_a_i_n
    1727066373
    Все верно. В куда более экстремальных моментах судьи не наказывают.
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    FCSpartakM
    1727068508
    Там вопросы в обе стороны. Человек настолько откровенные фолы не свистел и перебарщивал там, где не требуется
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    Игорь-Чернов-google
    1727070712
    А я дурею от Ловчева (( фрик... те на голубом глазу, коль дерби, зрелищность, твори что хочешь,ломай, калечь а судья закрой глаза ?? Кто бы его убрал из медиаполя, ДБ (((
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    Айболид
    1727075424
    Чертовски стыдно за полицая Помойникова !
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    andr45
    1727076551
    А я дурею от этого маразматика( «Наверное, там и было что‑то на карточку …! «Там не было чего‑то такого, чтобы давать вторую желтую» Рекбус и кроксворд)))) Кто-нибудь может объяснить, что хотел сказать этот выживший из ума?
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    Garrincha58
    1727078590
    Зачем вообще этот Маухуб??? Гладышев на порядок сильней его вышел и сразу обострил игру, а этот непонятный игрок только всё испортил
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    Виктор56--google
    1727079105
    Я в шоке от судейства...
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    Майор-Вихрь-google
    1727099704
    Я дурею от двух персонажей , байдена и ловчева
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